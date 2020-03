En el “Pichón” Guatti, Boxing recibió a Camioneros de Río Grande, en el inicio de la segunda fase del Torneo Regional, partido que cerró con 4 goles, un DT expulsado y varios incidentes. La terna arbitral fue la más criticada y para los fueguinos el resultado resultó ser un muy buen negocio. Algunos espectadores no hicieron caso y saltaron el paredón para ver el partido.

Desde las 16:00, Camioneros entró a la cancha de Boxing para jugar por el primer partido de la segunda etapa del Torneo Regional. Cruce arbitrado por Fabio Kiona, que junto a sus asistentes se llevó la mayor cantidad de críticas. Al lugar entraron solo aquellos autorizados, aunque no faltaron los irresponsables que saltaron el paredón para mirar gratis.

El partido inició con dos formaciones decididas al ataque por llegar primeros a la conquista. Fue al minuto 6 que Cristian Ponce, habilitado por Ressia y tras varios rebotes, consiguió embocarla en el arco custodiado por Godoy. Primer objetivo cumplido para los dueños de casa y los festejos que no duraron mucho porque, en un descuido defensivo Bustos, aprovechó la oportunidad y emparejó la cosa.

Ponce anotó los dos goles de Boxing y fue la figura del equipo de Padín.

Fotos: (Mirta Velásquez).

Boxing se mantuvo concentrado y llegó con claridad. De ahí en más, el partido cayó en nivel, se abusó nuevamente del pelotazo, el balón escaló metros de altura y todos parecían estar de acuerdo en mantenerla en ese lugar. Los pases se tornaron imprecisos y el juego se puso áspero. La marca era férrea, las jugadas rayaban lo antideportivo. Ponce fue el más destacado, por avanzar constantemente, abrirse por los laterales y estar en constante situación de ataque.

Fue Verón, del equipo visitante, el que salió del campo de juego acusando dolor, en el lugar había un médico que pidió el ingreso de la ambulancia. Fue Sarasa el reemplazo. Con el juego “subido de tono”, empezaron a aparecer las tarjetas amarillas. Yori fue uno de los destinatarios, luego de responder a un manotazo de Cárdenas, obviamente a Cárdenas no lo vieron y no fue sancionado. Esto exaltó más aún a los locales e incluso antes de terminar, se produjo otra situación violenta que los relatores de radio no quisieron detallar pero que ocasionó un desmadre. Los técnicos y jugadores se amontonaron, discutieron, hubo empujones y salieron del terreno. Al inicio del complemento, Kiona informó a Carlos Padín que no podía ingresar a la cancha. En una de las más claras situaciones para Boxing, Ponce avanzó desbordando a la defensa de los fueguinos y cuando remató la pelota le dio en la mano a Delfor, un jugador de Camioneros y el juez cobró penal y, a los 28 del segundo tiempo, Ponce marcó el segundo.

Camioneros no quería irse sin puntos y armó juego para Torres, quien avanzó y disparó al arco de Martínez, quien con la pierna consiguió desviar el venenoso balón.

Con los ánimos caldeados, Ponce ligó amarilla por una plancha sobre Cantero y, poco más tarde, Sarasa vio la roja por un manotazo sobre la cara de Villar.

Padín gritaba desde afuera de la cancha y Martínez le pedía calma. Se produjeron cambios, pero el juego no fluía. En determinado momento, dos jugadores iban a los tirones y, como el árbitro principal no lo vio, el asistente le avisó y, acto seguido, decretó penal para Camioneros. El artillero fue Torres y a los 50 minutos consiguió empatar, para que el equipo se lleve un punto más que valioso. Fin del partido y a esperar novedades sobre si habrá continuidad con la misma modalidad o directamente postergan los cruces.