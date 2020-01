El elenco que representa a Santa Cruz en la Liga Nacional de Básquet inicia una serie de partidos en condición de visita. Sobre este camino y las expectativas, hablaron Carlos Buemo y Damián Palacios, jugadores del Hispano.

De visita en los estudios de LU12 AM680, dos referentes deportivos del equipo ‘celeste’ que juga en la LNB, en declaraciones al programa “Juntos y Re-Sueltos”, se refirieron a los partidos que deben enfrentar lejos de casa.

Ellos juegan el 18 ante Estudiantes, equipo con el que jugaron en el Rocha, el segundo compromiso será el lunes 20 ante Comunicaciones, el 22 ante Libertad y cierran el mes jugando con Platense.

El primero en charlar fue Carlos Buemo, considerando su edad, la experiencia acumulada en Liga Nacional, es importante: “Ante Estudiantes la ventaja es que sabemos cómo juega. Ganarle en casa fue importante”.

Damián Palacios, base del equipo, por su parte indicó: “Son 4 juegos afuera, algo difícil, pero haber ganado en casa mejora la cabeza y da nuevo estímulo para el trabajo que haremos hasta antes de viajar”. Ante la consulta sobre Estudiantes Buemo comentó: “Es un rival duro, sabemos que en condición de local es más difícil todavía. Es uno de los partidos con rival directo. La idea en general con todos los que nos toca visitar es desempeñar lo mejor posible la tarea y tratar de sumar y volver a la condición de local que se dará en febrero”.

Carlos Buemo con nuevo compromiso en el equipo del sur. Foto: (LU12)

La temporada la iniciaron mejor que la pasada, en la que los inconvenientes surgieron a raíz de las lesiones, en este caso la situación es diferente: “El preparador físico está siempre detrás nuestro preguntándonos cómo nos sentimos, cómo estamos. Evalúa el tiempo que estamos en cada partido y en base a eso va regulando los entrenamientos y las cargas. Al tener lo más completo posible, son 4 partidos que vamos a jugar en cuestión de horas y es necesario tener una buena preparación. Empezamos bien la temporada, se nos dieron dos derrotas, pero fueron por la mínima”. A la vez que acotó: “Hay que seguir trabajando, pulir detalles, porque los problemas generalmente aparecen a la hora de los cierres. Creo que les presentamos combate a todos, no seremos como San Lorenzo que están obligados a ganar, pero a ellos justamente les ganamos”.

Aseguró que son conscientes de lo que son y del esfuerzo que tienen que hacer para poder quedarse con el partido.

Ante la consulta de si el cuerpo acusa la situación de jugar de visitante por las horas de viaje, aseguraron que sí, y que en situación de local notaron la diferencia de jugar en el Boxing y ahora en el Rocha: “Es muchísimo mejor. El público está más cerca, es como que alienta de otra manera. Te sentís más abrazado por la gente”.

Reconocieron que los partidos los perdieron por errores propios, se hacen cargo. “Jugar de visitante se va a sentir diferente, pero de todas formas nos preparamos de la misma manera porque sabemos cómo es la competencia” dijo Palacios.

Para Buemo es una nueva etapa en Hispano, ya jugó en la temporada pasada con otro elenco y volvió para jugar con caras nuevas. Sobre cómo se siente con este equipo dijo: “Igual que el año pasado, es un grupo de buena gente, armar un buen equipo con gente buena se refleja en la cancha. Lo teníamos el año pasado, tal vez no se reflejó. Fue un mal año, pero cumplimos el objetivo de clasificar en los play off y este año el objetivo sigue siendo el mismo. Si bien se achicaron los plazos de clasificación, queremos tener un escore positivo. Sabemos que lo podemos hacer. Queremos dejar un fiel reflejo de lo que estamos haciendo”.

Para Río Gallegos, Santa Cruz, es una situación histórica esta participación en el primer nivel del básquet, que para los pobladores y más aún para los chicos que se encuentran en las categorías formativas, el equipo de primera constituye un reflejo de lo que puede ser. Ante esta observación, Damián indicó: “Lo sé por experiencia propia. Soy de Venado Tuerto, cuando era un nene, Olimpia era uno de los clubes referentes del básquet argentino. Fue el primer campeón sudamericano, campeón nacional en una final ante Atenas increíble con jugadores de selección. En ese momento era normal que el club jugara Liga Nacional. Hoy eso no se da, está el club, pero no juega en LNB. Al no tenerlo la gente ahora valora lo que tenía. Por eso acá eso se vive de otra forma. Es bueno que la gente lo disfrute, no como deporte sino como evento social que se refleja en toda la Argentina. Si algún día Hispano deja de jugar, va a notar la pérdida”.

Lo que viene

Buemo habló sobre los rivales que les esperan: “Complicados son todos. Libertad no ha tenido buenos resultados, pero antes del receso metió un par de victorias importantes, creo que eso le subió el ánimo a todos los jugadores”. “Comunicaciones es un grupo armado, tiene jugadores de renombre que saben jugar al básquet, tiene una idea clara de lo que hace. En el caso de Estudiantes se hace muy fuerte de local y cerrar la gira con Platense después de 3 partidos durísimos hay que saber manejar el cansancio que vamos a tener y mantener la mente en el juego, porque es uno de los cruces que tenemos que vencer y sacar la ventaja que no supimos sacarle acá”.

