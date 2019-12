Cabas dice que se enteró por LOA que no seguirá en el Gobierno

La ex vocal del Tribunal de Disciplina aseguró que se enteró por este diario que la gobernadora, Alicia Kirchner, le había aceptado la renuncia. Cabas jugó fuerte con Belloni en la última elección, sin embargo, Totino también y ella continuará.

Norma Cabas hizo ayer un posteo en sus redes sociales confirmando que no seguirá en el Tribunal de Disciplina.

En la víspera, este diario dio a conocer la nómina de funcionarios y funcionarias ratificados y con nuevas incorporaciones en los entes descentralizados y en secretarías. Así, se supo que la gobernadora Alicia Kirchner había aceptado la renuncia a Cabas.

“Compañ[email protected], [email protected] y familia, les informo que en el día de la fecha, después de 19 años de trabajo, me dejaron sin trabajo y me enteré por este medio”, escribió, mostrando una captura de la edición de ayer de La Opinión Austral.

“Con mis 52 años estará muy difícil, como no tengo fundamentos, soy militante política de terreno, no porto apellido, no me enrosqué con nadie, sólo tengo voz propia y soy desobediente: en las últimas elecciones, por convicción política, aposté a Javier Belloni, de quien estoy orgullosa”, indicó, tal vez relacionando su salida con haber militado para el intendente de El Calafate mientras este le disputaba la gobernación a Kirchner.

Sin embargo, se desconoce cuáles son los motivos por los cuales Cabas no seguirá, ya que en el Tribunal de Disciplina otra vocal apostó por Belloni, Roxana Totino, pero ella fue confirmada en el organismo.