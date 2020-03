A la Emergencia Sanitaria por el coronavirus, se suma el grave problema hídrico en la ciudad, la rotura del Acueducto. Este martes iniciaron los trabajos de reparación y se debió interrumpir el suministro de agua. La avería se produjo cerca del puesto “La Mata”. La rotura generó gran pérdida agua.

Este lunes se volvió a romper el Acueducto en la ciudad de “El Gorosito”. Fue cerca del puesto “La Mata” y, por la importante pérdida de agua, la madrugada del martes se detuvo el suministro del vital elemento.

Ayer desde muy temprano comenzaron con las tareas de reparación, para que en el menor tiempo se lleve a cabo la distribución.

En Caleta Olivia los habitantes padecieron durante todo el verano una merma considerable de agua y la preocupación sobre la escasez aumenta, en medio de la cuarentena por el coronavirus.

En la ciudad hay un solo cargadero de agua habilitado por Servicios Públicos, que se encuentra en el barrio Bicentenario. En diálogo con el programa radial “El Oso” por FM San Jorge, la encargada de la distribución de agua por camiones Paula Gonzales explicó: “Estamos haciendo un trabajo articulado con el municipio, es un dispositivo de organización de cargadero, para poder administrar mejor y controlar los puntos de carga”. El cargadero que se encuentra en el Estadio Municipal está desinstalado, “eso nos permite acciones como por ejemplo las de ahora, en la que, al cargar todos los camiones en un solo lugar, tanto los de servicios, como los de particulares en el que no estamos teniendo ingreso de agua de Comodoro Rivadavia, sabemos que vamos a estar muy restringidos con el agua y así podemos garantizar el despacho del aprovisionamiento del servicio”, comentó.

No sólo deben abastecer a los barrios que no están conectados a red, sino también a los que ya no tienen reservas por el corte, “contamos con 8 camiones, más los camiones contratados por el municipio, también en estos momentos se está garantizando el abastecimiento a los entes municipales y a los empleados municipales que están afectados al operativo de emergencia sanitaria”, detalló.

Además, indicó que la gente puede comunicarse a la Unión Vecinal de barrio 26 de Junio donde se pueden hacer los pedidos, “está garantizado, en el caso de que continuara el corte, el abastecimiento de todas las fuerzas policiales, sobre todo a las Seccionales donde tienen población carcelaria, la Alcaidía, la Seccional Primera, la Cuarta, el Comando y la Unidad Regional, que es donde se concentran las fuerzas que están afectadas al operativo por los controles”.

También detalló que el lunes ingresaron más de 200 llamadas y que algunos barrios antes del corte estaban esperando hacía días agua y que todavía no tienen. “Siempre hacemos como mínimo 160 domicilios, el criterio para las reparticiones es para los que llevan más días sin suministro, como en el caso de barrio Ceferino, se tenía que dar el lunes y ya lleva 6 días sin despacho, lógicamente eso es lo primero que asistimos”.

Finalmente informó que hoy cuentan con 20 de camiones que están específicamente afectados al servicio, “lo prioritario sería abastecer a los barrios que están más atrasados en la distribución”, cerró.

Para comunicarse con la Unión Vecinal del barrio 26 de Junio, donde funciona una de las sedes de atención al público de SPSE, llamar al 2974319442 o al 2974319203.