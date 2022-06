28J: "En el Banderazo Trans se va pedir justicia por Marcela Chocobar"

En el Día del Orgullo LGBTIQ+, en Río Gallegos habrá una amplia agenda que incluirá la llegada del Banderazo Trans.

El lienzo de 15x7,5 metros del Archivo de la Memoria Trans, que recorre el país hace más de un año, invita a homenajear a personas trans asesinadas, desaparecidas o fallecidas.

La llegada del Banderazo a Santa Cruz, que ya visitó Caleta Olivia y Puerto Deseado, fue coordinada por Patricia Rearte, subdirectora de la Dirección de Género y Diversidad de Caleta Olivia, quien manifestó a LU12 AM680: "Nos parece importante visibilizar al colectivo trans de la provincia. Y que en cada localidad, aunque no tengamos personas del colectivo trans, visibilicemos la diversidad, ya que está en todos lados, pero ha sido tan invisibilizada que no la vemos por la discriminación que hay en ciudades tan pequeñas como las que tenemos en Santa Cruz".

Rearte tiene 50 años, superando el promedio de vida de las personas trans, que actualmente ronda los 35. "La vida me está devolviendo con cosas hermosas todo lo que sufrí, de ser escupida en el centro de Caleta, de ser golpeada, salir todos los días al centro y saber que alguien te iba a golpear".

Durante 10 años fue trabajadora sexual y recordó: "Me costó muchísimo salir, tuve que autoconvencerme de que podía hacer otra cosa. Cuesta mucho hacerles entender a las compañeras que tienen que estudiar porque te preguntan: '¿Para qué? Si me van a seguir discriminando, si nadie me va a querer tomar en un trabajo'".

En este sentido, resaltó que "hemos avanzado muchísimo, en Santa Cruz se están dando muchas posibilidades de cambiar las realidades del colectivo y es ahí adonde apuntamos desde nuestra Secretaría de Mujer, Género e Igualdad. Todo lo que se pudo realizar tiene que ver con un lineamiento desde el Ejecutivo Municipal de Fernando Cotillo que nos alienta a construir entre todos una ciudad más inclusiva, equitativa e igualitaria".

La concentración del Banderazo será este martes al mediodía en el Complejo Cultural y participarán las familias de Marcela Chocobar y Lorena Cruz.

Rearte sostuvo: "La sociedad de Río Gallegos tiene que acompañar esta bandera, más allá de que sea una bandera del colectivo, va a ir a pedir justicia por lo que pasó con Marcela, dejemos de verla como una persona trans, era una habitante de Gallegos que fue brutalmente asesinada y tenemos que pedir justicia para que esos asesinos se pudran en la cárcel".

"Si viviera en Río Gallegos y tuviera que cruzarme con uno de los asesinos en un supermercado, en el centro, en un pub... creo que moriría de miedo al saber que está suelto, tenemos que luchar para que eso no ocurra. No puede ser que hasta el día de hoy no se haya encontrado el cuerpo de la compañera", apuntó.

"Escuchar el relato de lo que pasó y ver llorar a 100 personas como pasó en el Centro Cultural de Caleta Olivia... no podés creer lo que pasó en Santa Cruz, por eso toda la comunidad tiene que acompañar", cerró.