A 6 meses de la muerte de Rodrigo Curaqueo, su madre fue internada por "estrés y sufrimiento"

Ayer se cumplieron 6 meses desde la muerte de Rodrigo Curaqueo, el joven hallado sin vida en las instalaciones de la Comisaría Quinta de Caleta Olivia. El triste día fue recordado por la hermana, Brenda Curaqueo, que utilizó sus redes sociales para recordarlo: "Te extraño como el primer día. Extraño tus abrazos, tus consejos, tus 'te amo hermanita'. Besos al cielo". Además habló con La Opinión Zona Norte sobre el estado de salud de su madre, Andrea Muñóz.

"Mi mamá esta internada desde el domingo, por el estrés, dolor y sufrimiento que le provocó que hayan matado a su hijo. Yo tengo que ser fuerte, soy la hermana mayor y tengo a mis hermanitos para cuidar", comenzó diciendo la joven a este medio. Asegurando que ya "venía mal y recayó". Ayer fue a visitarla y le dijeron que la habían medicado, y que posiblemente este viernes le iban a dar el alta.

Rodrigo y su hermana Brenda.

Rodrigo tenía solo 19 años cuando la Policía se lo llevó de su casa. "Le prometieron a mi mamá que lo iban a tener hasta que se tranquilice y no fue así", fueron las palabras de Brenda, quien contó que "no hay día que ella no llore, no sufra. No hay día en que la vea bien, siempre está mal y se nota mucho". Ayer no hicieron marcha, pero tienen organizados pedidos de justicia.

"Deseo que mi mamá se recupere pronto, no la tengo en mi casa desde el domingo y la extraño un montón, sufro su ausencia, pero soy la mayor y me tengo que quedar en casa. Tengo a mis hermanitos que tengo que cuidar y proteger. Ayer que se cumplieron los 6 meses de la muerte de mi hermano la fui a ver un ratito porque no hay un día en que no llore por su hijo", agregó.

Andrea y Brenda, en pedido de justicia.

"Veo como la tristeza te consume"

Por otro lado, Brenda compartió este texto a través de su cuenta de Facebook, dirigido a su madre, que esta internada en el Hospital Zonal. "Como me voy a olvidar si te hicieron sufrir 7 días atrás del cuerpo de mi hermano. Si veo como a veces te cuesta levantar de la cama, veo todos los días como la tristeza te esta consumiendo. Como el dolor llegó a nuestra vida para quedarse", escribió.

"Nada es lo mismo, nada es igual desde que sufrimos semejante injusticia. No hay palabras que alivie este dolor. No hay abrazos que sanen esta semejante herida que llevamos. Estamos solos. No recibimos el apoyo de ningún familiar, siempre estuvimos solos. Nadie vino a verte má, nadie se preocupa por viajar una horita mas por vos. Los parientes solo llegan a Comodoro. Pero como te dijimos siempre vos no los necesitas o capaz que si, pero si hay personas que nunca te vamos a dejar sola somos tus hijos".