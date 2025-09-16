Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

C.B., el hombre de 47 años señalado por abusar sexualmente de una menor de edad, fue procesado con prisión preventiva y quedó alojado en la Comisaría Cuarta de la localidad de Caleta Olivia. El caso ocurrió a principio del mes de septiembre del corriente año y fue dado a conocer por el diario La Opinión Austral. La situación causó enojo e indignación en la comunidad, dado a que la víctima es una nena de tan solo 7 años.

De acuerdo a lo que publicó este medio, el primer día del mes, a horas de la mañana, la madre de la niña se comunicó con el personal de la Comisaría Segunda y le informó a los uniformados que necesitaba que se acerquen a su vivienda, ubicada en la calle Legisladores del barrio 25 de Mayo, dado a que había ocurrido un hecho de abuso sexual infantil. La joven de 28 años informó que al llegar a casa había descubierto a su esposo abusando de su hija.

Comisaría Cuarta de la localidad de Caleta Olivia. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

Ante la grave acusación, la mujer y su hija fueron trasladadas a las instalaciones de la Comisaría de la Mujer y la Familia para formalizar la denuncia correspondiente; mientras el acusado, un trabajador del área de recolección de residuos de la ciudad de El Gorosito, fue inmediatamente aprehendido y alojado en la dependencia policial que intervino en un primer momento. El hecho habría ocurrido ante la mirada de otra nena de 12 años.

Sin embargo, a horas de la madrugada del martes 2 de septiembre, los internos de la Seccional Segunda forzaron el ingreso del calabozo en el que estaba alojado C.B., aislado del resto de la población carcelaria, dado a los riesgos que implica mezclar a un acusado de un hecho contra la integridad sexual de un menor con el resto de los presos, lo sacaron del interior y le dieron una paliza entre todos.

A C.B. le certificaron lesiones leves en el Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo”, después de que los efectivos policiales que se encontraban de turno en la dependencia escucharan sus gritos pidiendo ayuda e intervinieran en la agresión física. De hecho, en esa ocasión, se convocó a Infantería, quien realizó un ingreso controlado para evacuar a las personas privadas de su libertad. El pasador y el candado del Calabozo N° 3 habían sido forzados por los internos.

La causa está siendo instruida por el juez Gabriel Contreras. (FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL)

Indagado y sigue preso

El caso quedó en manos del Juzgado de Instrucción Penal N° 2 de la localidad, que se encuentra a cargo del juez Gabriel Contreras. El magistrado indagó a C.B. el martes 2 de septiembre a horas de la mañana y determinó que continúe tras las rejas. Mientras que, el procesamiento del hombre se determinó días atrás. La decisión de Contreras fue darle prisión preventiva, es decir que continúa detenido en una comisaría local. Las pruebas son “importantes” para continuar con la prisión.

Finalmente, es necesario dar a conocer que el caso ha generado un fuerte repudio en la sociedad de Caleta Olivia, donde vecinos y organizaciones sociales han expresado su indignación y preocupación por el presunto abuso. Es importante destacar que, en casos de abuso sexual infantil, las víctimas pueden sufrir graves consecuencias psicológicas a largo plazo. Estas pueden incluir depresión, ansiedad y baja autoestima. La nena se encuentra con asistencia psicológica y ya fue sometida a Cámara Gesell.