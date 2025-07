Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este fin de semana, la localidad de Caleta Olivia fue escenario de dos violentos hechos: la detención de un hombre de 32 años y la brutal paliza a un joven de 20. Sobre la primera situación mencionada, la Policía de Santa Cruz había informado que el ciudadano estaba generandon disturbios en el boliche Isidoro y había sido echado del lugar. Sin embargo, Belén, la cuñada, rompió el silencio con La Opinión Austral y contó su versión de los hechos.

De acuerdo al relato de la mujer, en diálogo con este medio, su cuñado solo estaba defendiendola a ella tras ser agredida por IC, un patovica. “Con mi sobrina estabamos a un costado del boliche, ella estaba bailando y justo pasa IC con otro pibe que es seguridad, la empuja y le dice correte de acá; mi sobrina le dijo que tenía que pedir permiso y el chabón le dice ‘qué te pasa p… de m…‘; ahí salté yo e IC me quiso pegar a mí”, dijo. Fue después de eso que se desató el caos.

Se trata del mismo seguridad que, en agosto del año 2022, fue denunciado por pegarle a un adolescente y “arrastralo” al exterior del local nocturno. La madre de la víctima, Débora Oliva, había hablado con La Opinión Austral para dar a conocer la situación. “Le pegó una trompada y lo arrastró en modo avalancha; no podés reventarle la cara a un pibe que sale a divertirse”, lamentó la mujer a este medio, y dijo que al patovica le molestó que su hijo saliera cantando.

Como ya había dicho Belén a este medio, en ese momento, su marido, su cuñado y su sobrino salieron del baño de hombres e intervinieron en el episodio violento. “IC le quiso tirar una piña a mi marido y ahí saltó mi cuñado y le pegó una patada, mi marido le pegó a esté IC y tuvieron que agarrarlo entre tres policías porque es grandote”, comentó la mujer, y dijo que en ese momento el patovica le pegó dos piñas a su pareja, mientras los efectivos lo sostenían.

Asimismo, la mujer contó que cuando los sacaron del interior del boliche, varias mujeres salieron del local para preguntarle como estaba y ofrecerse acompañarla a realizar la denuncia. “Salieron como 4 o 5 mujeres atrás, nos contaron que este pibe siempre le pega a las mujeres adentro del boliche“, dijo, y contó que fue con su pareja hasta la Comisaría Primera a hacer la denuncia, pero no se lo permitieron, dado a que no tenía lesiones visibles.

Por otro lado, mencionó que su pareja no pudo denunciar hasta el momento debido a que en el momento que estaban en la dependencia policial recibieron un mensaje de la niñera y tuvieron que marcharse. Sin embargo, comentó que la intención de la familia es hacer la denuncia, dado a que su pareja, que fue golpeado por el patovica, tiene lesiones leves en el rostro. “Lo que buscamos es que una persona así no esté trabajando en contacto con gente”, manifestó.

Finalmente, la mujer brindó un mesaje para los dueños del local nocturno, y dijo que “estaría muy bueno que la persona esta no trabaje más en el boliche. Y lamentó que esto también es un llamado para las autoridades: “no me dejaron hacer la denuncia porque no estaba golpeada, IC me pegó una piña en la oreja, quizas no se notaa mucho, pero le dije al personal de la seccional si es que tenía que volver al boliche y dejar que me pegue para poder denunciar”.