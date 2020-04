ADOSAC cuestiona el sistema virtual del Consejo de Educación

Alegan que las medidas adoptadas exponen a los docentes y su intimidad, a la vez que obligan a los padres a intentar desarrollar el rol pedagógico.

En este marco, los educadores recordaron que, cuando el avance de la pandemia sólo amenazaba, el sector planteó las “cuestiones que son fácilmente previsibles y son responsabilidad mayor de quienes gestionan”.

En ese sentido indicaron que “esos que gestionan”, mantuvieron “expuestos a miles de docentes”, “empujadas por la resistencia de nuestro sector”.

En tanto, apuntaron que se les exige enviar trabajos de refuerzo. Empezar con contenidos nuevos, “con la pretensión de que la función pedagógica de enseñar y explicar sea dirigida a los padres”, destacaron.

La organización docente denuncia que eso obliga a grabar contenidos, y desconoce si se tiene los medios necesarios o las posibilidades fácticas de cumplir”, tanto por los maestros como por las familias.

“Compañeros, no nos expongamos innecesariamente a situaciones que pudieran afectarnos directamente, no expongamos nuestra identidad y privacidad a través de videos con el afán de garantizar una clase, no expongamos nuestra intimidad familiar”, culminaron