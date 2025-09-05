Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La tranquilidad de un mediodía en Caleta Olivia se vio abruptamente interrumpida por una violenta balacera que tuvo como blanco una propiedad vinculada a la comunidad zíngara. Al menos cinco disparos impactaron contra una concesionaria de autos ubicada en la intersección de la avenida Perón y Castelli, sin que se registraran heridos, pero sembrando una fuerte preocupación entre los vecinos. El episodio, ocurrido este viernes, despierta serios interrogantes sobre la seguridad en la ciudad y abre la puerta a la hipótesis de un posible ajuste de cuentas.

De acuerdo con información recabada por La Opinión Austral, los disparos fueron efectuados a plena luz del día, en una zona de gran circulación. El estruendo de los proyectiles alertó a quienes transitaban por el lugar, quienes de inmediato dieron aviso a las autoridades. Pese al pánico generado, la situación no derivó en víctimas fatales ni heridos, aunque los daños materiales sobre la fachada de la propiedad fueron evidentes.

Vecinos y autoridades en inmediaciones del lugar. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINÓN AUSTRAL

No es la primera vez

Este hecho no se presenta de manera aislada. Apenas unos días atrás, en la madrugada del martes, otra ráfaga de nueve disparos fue dirigida contra camionetas estacionadas en una vivienda de la misma familia, reforzando la sospecha de que podría tratarse de una escalada de violencia dirigida hacia un grupo específico. Aunque hasta el momento no se descarta ninguna línea de investigación, la reiteración de estos ataques en tan corto plazo apunta a una disputa que trasciende lo circunstancial.

El caso quedó en manos del personal de la División Criminalística de la Policía de Santa Cruz, que en horas de la tarde de este viernes comenzó con las pericias en el lugar del ataque. Los investigadores levantaron vainas servidas y otros indicios balísticos que podrían aportar información clave para identificar a los responsables. Además, se analizan registros de cámaras de seguridad de la zona y se convocó a posibles testigos que pudieran haber observado movimientos sospechosos previos al tiroteo.