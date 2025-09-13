Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un procedimiento judicial realizado en la vecina ciudad de Comodoro Rivadavia arrojó resultados positivos en el marco de una causa por presunta estafa.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que en la jornada del viernes, personal de la División de Investigaciones(DDI) con asiento en Caleta Olivia, dependiente del Departamento de Investigaciones y Delito Organizado Zona Norte de la Policía de Santa Cruz, llevó adelante un allanamiento en un domicilio de la calle Cerro Tres Botellas al 200, en el barrio Sismográfica de Comodoro Rivadavia. La medida se concretó en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado de Instrucción N° 2 de esa ciudad, a cargo del doctor Marcos Pérez Soruco, dentro de una causa caratulada como “S/ denuncia de estafa”.

Momentos en los que se hacía el procedimiento. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Según pudo saber este diario, el procedimiento se desarrolló con normalidad y culminó con el secuestro de un teléfono celular que estaría directamente vinculado con la investigación. Según informaron fuentes policiales, dicho dispositivo quedó inmediatamente a disposición de la Justicia, que deberá analizar su contenido y determinar su relevancia probatoria en el expediente.

La diligencia contó con el acompañamiento de efectivos de la División Policial de Investigaciones de Comodoro Rivadavia, lo que permitió coordinar recursos y garantizar que la medida se realizara en tiempo y forma. Esta cooperación entre fuerzas de seguridad de Chubut y Santa Cruz no es un dato menor: en los últimos años, delitos económicos y estafas con alcance regional han obligado a reforzar la comunicación y la acción conjunta entre jurisdicciones.