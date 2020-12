Alumnos del Santa Rita advierten que se sigue otorgando títulos sin validación

En el mes de junio, y a partir de la protesta de un grupo de alumnos, se conoció que los títulos otorgados por el Instituto Privado Santa Rita de Caleta Olivia no tienen validación provincial.

En ese momento, los alumnos también denunciaron diversas irregularidades, entre ellas la falta de reconocimiento por parte del Consejo Provincial de Educación.

En Santa Rita se dictan las carreras de “Técnico Superior en Enfermería” y las tecnicaturas superiores de “Instrumentación quirúrgica” y “Radiología”.

Ante la denuncia, los directivos aseguraron que los títulos tienen validez nacional. Se defendieron en que el Instituto pertenece a la Asociación Civil Triángulo Azul de Formosa, la que se encuentra inscripta en el Instituto Nacional de Educación Técnica (INET).

Sin embargo, Paula Lezcano directora Provincial de Educación Privada del CPE, expuso la realidad de dicho centro de formación. Aseguró, en declaraciones a Radio 21 que, “no está avalado como una institución de gestión privada para la provincia de Santa Cruz, por lo tanto, el Consejo Provincial de Educación no va a certificar las capacitaciones que ha proporcionado el mismo, porque no está registrado”.

Además, la funcionaria reveló que el Instituto presentó los trámites solicitando la autorización para el dictado de las distintas carreras, después de haber iniciado el mismo, lo cual era una irregularidad.

Si bien se dio curso a la petición realizada, Lezcano aclaró que el CPE resolvió no autorizarlas ya que los planes de estudio no estaban sujetos a las normativas establecidas por el organismo provincial.

Fin de ciclo 2020

La Opinión Zona Norte se comunicó con Mayra Mariana Benítez. Ella es una de las alumnas que llevó adelante el escrache a la institución hace unos meses atrás. “La situación sigue en la nada," y lo que es peor, "ellos siguen promocionando carreras”.

Reveló que, incluso, este año “ se recibieron alumnos de la carrera de Técnico en Instrumentación”, sin certeza sobre si ese título les servirá..

Otro de los estudiantes, Gabriel Salazar, cursa en el polémico Instituto. A través de las redes sociales publicó una suerte de descargo: “Hay gente de toda Santa Cruz que cayó en esta gran mentira”, expresa una parte de su post.