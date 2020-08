Anuncian más beneficios para afiliados del PAMI

Priscila Jwanczyk, asumió la conducción del PAMI en el mes de junio. En este sentido, la jefa de la agencia de Caleta Olivia habló con La Opinión Zona Norte y comentó acerca de los beneficios y cómo se encuentran trabajando en el marco de la pandemia por coronavirus.

“Seguimos trabajando con la misma modalidad, asistiendo de forma presencial a la sede, pero le recordamos a los afiliados que la atención se realiza mediante turnos. Recibimos la asistencia de forma espontánea de los afiliados que vienen a la sede, y atendemos en los casos que son de suma urgencia sin descuidar a aquellos que necesitan medicamentos y solicitan insumos y derivaciones”, detalló Jwanczyk.

La agencia local se encuentra trabajando con un grupo reducido de trabajadores. Cabe destacar, que hasta antes de la asunción de Jwanczyk, la sede se encontraba cerrada. “Recibimos la directiva de que para evitar el cese de atención, es fundamental que el afiliado comience a solicitar el turno mediante la página del PAMI o a través de la línea 138”.

La jefa de la agencia caletense, anticipó que durante esta semana se habilitará una nueva línea de celular de 24 horas, para aquellos que no tengan la posibilidad de poder comunicarse mediante las vías antes mencionadas. “Con este nuevo modo, podremos tratar a aquellos casos puntuales evitando que la gente se acerque”.

El PAMI, cuenta con seis mil afiliados solamente en Caleta Olivia y también con afiliados del resto de la zona norte de Santa Cruz.

“El flujo diario que asiste a la agencia ronda entre 30 personas en el transcurso de cuatro horas, necesitamos hacer hincapié en que aquellos que puedan le den una mano al afiliado para que no asistan a la sede”, dijo la referente.

Congelamiento

En este punto, sobre la medida nacional del congelamiento del valor de los medicamentos la referente, manifestó “la entrada en vigencia de esta medida está sobre 170 medicamentos a partir del 11 de marzo, y a partir del 31 de agosto comienza en vigencia el congelamiento de pañales y descartables por un lapso de cuatro meses. Esto tiene que ver con ayudar a frenar el gasto en el bolsillo del afiliado. Son entre cuatro mil y cinco mil pesos que se ahorran con este congelamiento. Esperemos que esta modalidad siga, porque la demanda es mucha”.

Con esta medida no se podrá aumentar el precio en los medicamentos debido a que es un convenio con las proveedoras de las medicinas y los descartables.

“Existen otras vías para tener un beneficio para no pagar la totalidad del medicamento, no sólo a aquellos que están dentro de Vademecun, sino también para aquellos que no y puedan acceder hasta seis medicamentos”, cerró Jwanczyk