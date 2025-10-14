Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Policía investiga un confuso incidente en Caleta Olivia donde una mujer apodada como “La Tana”, aparentemente en estado de ebriedad, resultó herida con un arma blanca y se negó a brindar información a las autoridades. Aunque las heridas fueron leves, la situación es preocupante, ya que ocurrió a una semana del segundo asesinato del 2025 en la ciudad. Jorge Brunaga Ojeda también fue acuchillado.

De acuerdo a lo que tomó conocimiento el diario La Opinión Austral, a través de fuentes policiales, ocurrió a horas de la noche lunes 13. De acuerdo a lo que se conoció, una mujer sangrando se acercó hasta una vivienda que se encuentra ubicada en la calle Julio Carpio y solicitó ayuda debido a que había sido herida con un arma blanca. En el hecho intervino personal de la Comisaría Tercera.

Asimismo, la propietaria de la casa, una mujer de 45 años, solicitó una ambulancia de manera urgente y la herida fue trasladada al centro de salud. Luego, la ciudadana se comunicó con los uniformados que se encontraban cumpliendo el horario de turno en las instalaciones de la dependencia policial para informar sobre lo sucedido. Los policías intervinieron en el domicilio cerca de las 23:40 horas.

Según el informe, los agentes se entrevistaron con dueña de la propiedad, quien manifestó que momentos antes, una mujer que fue identificada como L.M. se presentó en su domicilio para pedir ayuda, dado a que había sido lesionada. La denunciante explicó que convocó a la ambulancia para el traslado al hospital local. Aunque se negó a prestar declaración testimonial por no querer tener inconvenientes, autorizó el ingreso a su domicilio para realizar las diligencias de rigor.

En el nosocomio, los efectivos policiales identificaron a la damnificada con el apodo “La Tana” e intentaron dialogar con ella. Sin embargo, la mujer se negó a aportar su domicilio y a brindar información sobre lo sucedido. Los agentes notaron que la mujer se encontraba en aparente estado de ebriedad y el certificado médico determinó que presentaba lesiones de carácter leves.

Finalmente, La Opinión Austral conoció que las autoridades continúan investigando el hecho para determinar las circunstancias en que se produjo la agresión y dar con el o los responsables, aunque la negativa de la víctima a declarar dificulta la investigación.

Homicidio de Brunaga Ojeda

La situación ocurrió a una semana del crimen de Jorge Brunaga Ojeda, un vecino oriundo de Paraguay que tenía 40 años, volvió a ocurrir otro ataque con arma blanca en la localidad de Caleta Olivia que se encuentra bajo investigación por parte del Juzgado de Instrucción Penal N° 1 y de la Policía de Santa Cruz. El caso del segundo asesinato causó conmoción en la comunidad, dado a la inseguridad que invade a la ciudad.

Cabe recordar que Brunaga Ojeda fue apuñalado a horas de la madrugada del martes 7 de octubre en la segunda laguna. El hombre, que abría recibido tres puñaladas, caminó hasta un negocio ubicado en la calle José Hernández y se desplomó en el ingreso. Alcanzó a decir su nombre y que había sido atacado, y luego perdió el conocimiento. Falleció a los minutos de ingresar al Hospital Zonal “Padre Tardivo”.