Artista de Caleta Olivia lanza videos sobre su barrio

Manu Yedro es un joven artista caletense que se inició en la música en el año 2014 en el género urbano. Todas sus canciones son propias con su impronta marcada, hablan de experiencias, vivencias, hechos que ocurrieron en el barrio o en su entorno.

Este viernes será la presentación del 5to video. Este material corresponde a una sesión de videos sobre el barrio donde él vive, el 2 de Abril.

La Opinión Zona Norte dialogó con el joven quien detalló que durante el día sábado fue la grabación de “Barrio 5”, “durante esta cuarentena lo que se me ocurrió como estaba con mucha inspiración fue hacer una sesiones del barrio con letras que tienen que ver con todo lo que pasa en el 2 de Abril, hasta ahora vamos sacando 4 desde el comienzo de la cuarentena”.

El rapero contó que siempre le gustó el género, en sus inicios arrancó con el baile, “siempre me llamó la atención la cultura del hip hop, acá en el barrio había un grupo de muchachos que bailaban breakdance y hip hop, me llamaba mucho la atención fue en lo primero que me metí, en los bailes urbanos”.

Fue en el año 2014 cuando arrancó con la música urbana junto a uno de sus amigos, “cuando empezamos Cartel del Bloque éramos Matías Chelmes y yo, hacíamos temas propios y una serie de cinco o seis temas grabados en conjunto”. Agregando: “decidimos juntarnos, buscar un par de pistas, así fue como surgió el primer tema, en ese tiempo empezamos a escribir grabando con el celular, lo escuchamos y nos gustaba y así fue”, expresó.

Asimismo indicó que cuando tuvieron armados 20 temas “dijimos vamos a ensayar y grabarlo”. Para la primera grabación en estudio el artista comentó que debieron hacerlo “por cuenta propia, pagamos el estudio que no se dedica solamente a ese género, sonaba muy bien, pero no tenía el toque que tenía que tener”. Luego de esto Yedro se contactó con un joven de Comodoro Rivadavia, “él tiene un estudio y nos contactamos empezamos a ir todos los sábados a grabar de dos o tres temas y salió nuestro segundo disco, con ese material quedamos muy conformes por como sonaba, por los cortes, por muchas cosas que en el trabajo anterior no lo vimos plasmado”.

En 2015 se propuso comprar todo lo necesario para grabar en casa, “empecé a ahorrar y a fines del 2015 puede tener todas mis cosas, costó mucho”, Pero este año tuvo la desgracia de que su casa se incendiara, “todo lo que había comprado lo perdí este año, cuando se prendió fuego mi casa, duró desde principio del 2016 hasta este año, todo esos años estuvo activo, pasaron muchos raperos”, recordó.

A pesar de todo decidió volver a empezar “a comprar de a poco, a seguir invirtiendo, a full metiéndole a la música, todo este año a pesar de las malas situaciones que encaré al comienzo me siento como nunca, pasando por uno de los mejores momentos en lo que va de mi corta carrera”, aseveró.

Finalmente Yedro afirmó que están proyectando junto a Lukas Worm, productor de sus videos realizar un recital virtual.