Autoconvocados preparan quinto bocinazo por “aumento salarial” en Caleta Olivia

Varias agrupaciones autoconvocadas de trabajadores municipales, que incluyen a jubilados, anunciaron una quinta caravana para reclamarle a la Intendencia caletense una “recomposición salarial”. La cifra que piden es de un “40 por ciento” de aumento, basándose en la inflación de los últimos meses.

En estas agrupaciones hay varios referentes, delegados y exdelegados de sectores de la comuna; la mayoría opositores a la conducción actual del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Caleta Olivia (SOEMCO).

Uno de los voceros más visibles es José Avellaneda, referente del área Rentas, quien, en diálogo con La Opinión Zona Norte, fundamentó la petición al decir que “hoy el promedio de un sueldo municipal es de 45 mil pesos, aproximadamente”. A la vez, subrayó que una “cuestión urgente” es la del pronto pago del aguinaldo. “Obviamente pretendemos que se pague en tiempo y forma y de manera completa”, dijo, anticipándose a alguna propuesta del Ejecutivo de abonarla a principio de 2021.

José Avellaneda, uno de los “autoconvocados” municipales.

En la edición de este lunes de este diario, Fernando Cotillo consideró que este reclamo responde, más bien, a “una interna” que existe dentro del SOEMCO, en tiempos previos a elecciones gremiales.

Al ser consultado sobre estas declaraciones, Avellaneda replicó que “sólo esa es una apreciación del intendente, pero él le baja el tono a la cuestión política”. “Esto no es una interna. Hay gente que quizás está conmigo o no, pero ese no es el punto. Las elecciones se harán en algún momento. Acá lo que estamos marcando es que el salario del municipal está muy bajo y que no puede estar por debajo de la línea de la pobreza. En octubre, el INDEC formuló que estaba a 50 mil pesos la canasta básica, cuando el salario promedio municipal es de 45 mil pesos. Y hasta hay compañeros con módulo 1 que no llegan a 25 mil o 26 mil pesos”, expuso el vocero.

“Me remito a los números que el propio Ejecutivo esgrime: dice que pagan 140 millones de pesos en sueldos y que somos 3.200 empleados. Sacando la cuenta, te da ese promedio”, agregó.

Cotillo planteó que no dará aumento si no se cuenta con la garantía de sustentarlo. A esto Avellaneda respondió que “se sabe que el Municipio nunca fue autosustentable, siempre el aporte lo hace Provincia. En los últimos meses la coparticipación mejoró, en octubre recibió 123 millones de pesos, a lo que hay que sumar recaudación propia de 10 millones y luego aportes extra”, calculó para cerrar.