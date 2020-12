Bailarines del CeMEPA harán cierre de año virtual

Arrancan las actividades virtuales para el cierre de año 2020 en el Centro Municipal de Educación Por El Arte (CeMEPA) y en ese marco la Escuela Municipal de Danzas Nativas de Caleta Olivia hará la presentación final el sábado 5 de diciembre por redes sociales y por Canal 2.

En diálogo con La Opinión Zona Norte la jefa del Departamento de la Escuela Municipal de Danzas Nativas, Ana Claudia Páez, anunció: “El segundo festival virtual se va a llevar adelante el sábado 5 de diciembre, una fecha que ya teníamos programada desde principio de año. Lo vamos a hacer a través de las redes sociales”.

Asimismo, explicó que la idea para esta jornada es darle un cierre al trabajo que realizaron durante todo el año “con los grupos de talleres de la tecnicatura y del profesorado”, estarán, también, presentes las especialidades del FAT de Tango y el FAT de Malambo y de Folclore. “Ya que nos encontramos nuevamente en este momento donde no podemos tener contacto con nuestros alumnos, buscamos el recurso de los videos”, señaló.

Con respecto a la creación del material audiovisual comentó que los alumnos han enviado, en algunos casos, “videos donde ellos practicaron estas coreografías y nos han enviado nuevamente sus videos, en el caso de lo que es corporal las agrupaciones han enviado secuencias o propuestas de secuencias que los chicos han ido reproduciendo, imaginando, creando, que esto es lo bueno de la distancia, que hoy cada uno puede crear su secuencia para después enviarla”.

Los escenarios donde los estudiantes han firmado los videos fueron elegidos por cada bailarín, “son maravillosos porque los podemos ver desde la cocina, el living, la casa, en el medio del campo, en las piedras en la costanera, arriba en el cerro. Es fantástico cómo cada uno de los bailarines fue creando su ambiente para poder mostrar su coreografía”.

La propuesta es de unos 40 videos donde en cada uno tiene una edición, “depende de cada uno de los talleres, pero más o menos hemos recibido unos 150 que se han editado de Danzas Folclóricas, de Malambo, de Tango, de Contemporáneo y de Expresión Corporal”.

Por otra parte, Páez expresó: “Ojalá sea del agrado de todo el público cuando lo pueda observar y esa ansiedad de prepararse para llegar al momento y poder mirar todo el festival, luego aplaudir seguramente desde casa cuando cada uno de esos bailarines, de sus hijos, sus nietos, sobrinos y ahijados puedan subir hasta el escenario imaginario”.

Por otra parte, extendió su agradecimiento a cada una de las familias que pudo acompañar a sus hijos “en todo esto de seguir a través de la virtualidad y luego filmarse para poder hacer este cierre tan espectacular. A cada uno de los bailarines muchas gracias por la disposición, por seguir acompañándonos y, por supuesto, a todos los profesores que pusieron todo para que los chicos puedan expresarlo a través de su coreografía”.

Ana Claudia Páez, referente de la Escuela de Danzas Nativas. FOTO: ARCHIVO

A lo que agregó que este ha sido un año “muy raro y muy difícil, no pensábamos que íbamos a llegar hasta fin de año de esta manera. Cuando hicimos festival virtual en julio ya teníamos planeado cómo sería el de fin de año, que era de esta otra forma. Seguimos acomodándonos a las circunstancias, siempre soñando con volver a nuestros espacios, a nuestras salas y a trabajar”.

Finalmente expresó su deseo de que puedan sumarse todos los integrantes el próximo 2021, “esperamos a nuestras bailarinas, a los que no nos acompañaron este año y a los que no pudieron o no quisieron por distintas circunstancias y el año que viene, si Dios quiere, nos vamos a encontrar en el CeMEPA a todos los nuevos bailarines que quieran estar, ojalá nos encuentren en nuestra institución para poder hacer eso que nos encanta, que es bailar”.

Desde la Escuela de Danzas Nativas, en 2020 trabajaron durante todo el año mediante las clases virtuales y con propuestas en el marco de la emergencia sanitaria por coronavirus. Tuvieron una participación especial en la Feria del Libro Virtual y una de las grandes celebraciones, este año, fue la conmemoración por el Día del Bailarín.