Un violento episodio tuvo lugar este martes en pleno centro de Caleta Olivia, cuando desconocidos balearon el frente del Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables (SIPGER), ubicado sobre Avenida Güemes y Lavalle.

De acuerdo con las primeras informaciones, el ataque podría estar vinculado a un hecho reciente que involucra al hijo de un referente cercano al gremio. No se descarta ninguna hipótesis.

La Policía de Santa Cruz trabaja en el lugar realizando las pericias balísticas y el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a los autores del ataque.

Como medida preventiva, el tránsito se encuentra interrumpido sobre Avenida Güemes entre Lavalle y calles adyacentes, mientras personal policial y de Criminalística continúa con las tareas de investigación.

La Fiscalía de turno interviene en la causa para determinar si se trató de un mensaje intimidatorio o de un hecho aislado.