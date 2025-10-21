Your browser doesn’t support HTML5 audio
Un violento episodio tuvo lugar este martes en pleno centro de Caleta Olivia, cuando desconocidos balearon el frente del Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables (SIPGER), ubicado sobre Avenida Güemes y Lavalle.
De acuerdo con las primeras informaciones, el ataque podría estar vinculado a un hecho reciente que involucra al hijo de un referente cercano al gremio. No se descarta ninguna hipótesis.
La Policía de Santa Cruz trabaja en el lugar realizando las pericias balísticas y el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a los autores del ataque.
Como medida preventiva, el tránsito se encuentra interrumpido sobre Avenida Güemes entre Lavalle y calles adyacentes, mientras personal policial y de Criminalística continúa con las tareas de investigación.
La Fiscalía de turno interviene en la causa para determinar si se trató de un mensaje intimidatorio o de un hecho aislado.
