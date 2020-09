Barrio 150 Viviendas: vecinas piden iluminación y seguridad

Dos vecinas del 150 Viviendas de la ciudad de Caleta Olivia dialogaron con el diario La Opinión Zona Norte y relataron los últimos hechos de inseguridad que sufre la gente del barrio. Según cuentan, ven vehículos desconocidos que, constantemente, circulan por las calles, pero hay poco patrullaje de la Policía.

A Gabriela Carrizo le intentaron robar el domingo a las 21 horas, cuando ella se encontraba en la casa de otro vecino, donde trataban estos temas que aquejan a toda la comunidad. “Me dijeron que había frenado un auto en la esquina de mi domicilio, que había bajado un joven y que se fue directo a mi casa”, contó.

Y prosiguió diciendo: “Salí corriendo de donde estaba y cuando llegué vi que un chico que salía desde el patio trasero, me dijo que buscaba a alguien y cuando le empecé a preguntar más cosas salió corriendo. Yo lo agarré de la mochila y un vecino llegó a ayudarme, pero se escapó y se subió a un Volkswagen Gol que lo esperaba en la esquina”.

Según recuerda Gabriela, era un chico de unos 20 años, de tez trigueña y contextura delgada que nunca había visto. También dijo que sus vecinos lo siguieron en otro vehículo y llegaron hasta el barrio 17 de Octubre, aunque no lo pudieron agarrar.

La mujer es madre soltera, tiene cinco hijos y es el único sostén de hogar. “No tengo rejas y la única seguridad de mis hijos soy yo, este barrio no es seguro”, comentó a este medio. Y añadió: “Ya le robaron a mis vecinos y por eso estamos atentos, gracias a eso no pudieron entrar a mi casa, porque si mi vecino no se fijaba me iban a robar las cosas”.

Por otro lado, a Silvia Martínez, otra vecina del mismo barrio, intentaron robarle, en dos oportunidades, este fin de semana. “El sábado estaba en mi casa y a las 16 horas me manotearon la puerta, me acerqué y era un muchacho que me preguntaba por otra persona, cuando le pregunté más datos sobre quién buscaba se puso nervioso y se fue corriendo a un vehículo Volkswagen Gol de color verde claro”, dijo. El domingo le volvió a suceder lo mismo.

Organizados

Otro de los reclamos de la gente del barrio 150 Viviendas es la falta de iluminación pública. Es insuficiente y hay zonas en las que no hay. Afirman que eso es aprovechado por los delincuentes. “Nos sentimos expuestos a la maldad y el peligro de esa gente”, aseguraron.

Los vecinos se organizaron y formaron grupos de WhatsApp por donde alertan por cada movimientos sospechosos de extraños. “Entre los vecinos nos cuidamos”, expresó Gabriela. El pedido que hacen, además de más patrullajes de la Policía, es tener iluminación en las calles, ya que consideran que están expuestos al peligro: “Nosotros tenemos la luz prendida de la casa y afuera no está alumbrado, los de afuera nos pueden ver pero nosotros no a ellos”