Violencia de género: Cristian Bazán seguirá suspendido en su banca hasta “tener definiciones judiciales”

El concejal Cristian Bazán continuará suspendido en sus funciones hasta que haya definiciones judiciales sobre una denuncia por violencia de género. La decisión tuvo el voto de la mayoría de los ediles, en la sesión ordinaria de este jueves en Caleta Olivia.

Quien defendió la postura de Bazán, pidiendo la restitución de su banca, fue el edil del mismo signo político Gabriel Murúa. “No es nuestra función juzgar la culpabilidad o la inocencia del concejal Cristian Bazán”, manifestó Murúa en la sesión virtual. En su moción, pidió que se trate sobre tablas la reincorporación, “teniendo en cuenta que hace dos meses pedimos de forma unánime la suspensión de dicho edil”. Recordó que esa suspensión fue para se pusiera a disposición de la Justicia sin la “ostentación de cargo” y que, pasados estos dos meses, se requirió la información judicial, resultando que “el concejal no está imputado en ningún delito”.

Inmediatamente pidió la palabra la concejala Paola Álvarez (Frente de Todos), quien repasó los hechos y después mocionó por lo contrario, es decir, que Bazán siguiera suspendido del cargo, “preventivamente, hasta que podamos tener las definiciones” judiciales.

La edila arguyó que no es cierto que se haya archivado la causa por violencia de género contra Bazán y que incluso en el Juzgado de la Familia ya se pidieron las pericias psicológicas de él y de su pareja, la supuesta víctima del hecho.

Además, Álvarez comentó que aunque no haya lesiones físicas en la mujer, “la cuestión de violencia de género excede la existencia de lesiones. Pretender eso es querer minimizar una situación tan repudiable como es el hecho de que un hombre golpee a una mujer”. Acotó, en cuanto al Juzgado de Instrucción, que también el fiscal de la causa solicitará información sobre una causa anterior por violencia que pesa sobre el concejal Bazán, en una denuncia de su expareja.

En su alocución, Álvarez le contestó directamente a Bazán, quien alegó en un escrito que se había hecho un uso abusivo del reglamento y que se violó el principio constitucional de inocencia. “Eso no es cierto”, dijo la concejala Álvarez, “ya que su suspensión fue realizada por el voto de 4 de sus pares, como una medida preventiva y en atención a la gravedad de lo que denunciaron 3 mujeres”. En referencia a las testigos denunciantes, expresó que, de “manera coherente y contundente, relataron lo sucedido, y la suspensión no tiene que ver con un prejuzgamiento, sino que obedece a la conducta que se le atribuye”.

Manifestó que esa conducta “no resulta honorable para ocupar una banca”. “El apartamiento del cargo de Bazán tiene como fin una medida preventiva, hasta que se pueda comprobar que los hechos de violencia no existieron”, agregó.

Y otro de los argumentos que utilizó la concejala Álvarez es que la Justicia es un poder independiente, así como el Concejo Deliberante. “Es el propio cuerpo el que toma la decisión y la Justicia, como un poder independiente, decidirá si es pasible de una sanción; mientras que el Concejo valorará de forma independiente si su conducta se ajusta a lo que debe ser la de un concejal del pueblo”.

Finalmente, prosperó la moción de la concejala Álvarez, ya que Miguel Troncoso y Juan Carlos Juárez la acompañaron con sus votos; en tanto que Murúa votó por la negativa. Y la moción de Murúa para que fuera tratado el tema sobre tablas quedó desaprobada.

El presidente del cuerpo deliberativo, Miguel Troncoso, también aclaró sobre el dictamen original que había surgido antes del plenario, que podía ser tratada la restitución de la banca. “Ese tema fue cambiado porque, como dijo la concejala Álvarez, desde el Juzgado de la Familia se nos informó que la causa no tiene sentencia y que no está cerrada, no se mandó a archivo y hay un dictamen de una medida judicial que debe cumplirse el día 14 de septiembre. Entonces, lo vimos en el plenario y dejamos aclarado que esto iba a suceder”