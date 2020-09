Buscan a los cuatro ladrones que robaron 470 mil pesos a camión repartidor

Con poca información recabada, el personal de la División de Investigaciones (DDI) de Zona Norte se encuentra realizando las tareas correspondientes para dar con los cuatro muchachos que le robaron a un chofer de un camión repartidor. El hecho sucedió el jueves pasado a las 17:30 horas, cuando se había acercado a un domicilio del barrio Golfo San Jorge de Caleta Olivia.

El hombre que fue asaltado trabaja en una empresa de materiales de construcción y se dedica a repartirlos en distintas ciudades desde donde hacen los pedidos. Es necesario remarcar que la empresa no es de la localidad, así lo confirmaron fuentes policiales al diario La Opinión Zona Norte. Hasta el momento, la DDI no cuenta con datos certeros, debido a que en el lugar no habían cámaras de vigilancia.

Lo único que se sabe es que eran cuatro hombres aparentemente jóvenes, escondidos detrás de barbijos, tapabocas y capuchas, y que abordaron al repartidor apenas detuvo el camión en la calle Paraná del mencionado barrio, donde iba a hacer una entrega a un vecino de la ciudad caletense. Allí, en cuestión de segundos, aparecieron los ladrones que lo abordaron y amenazaron con pistolas y escopetas.

Apuntándole al cuerpo y amenazándolo de muerte de manera reiterada, los malvivientes le pidieron al damnificado que les entregue el dinero que tenía. El chofer no pudo resistirse ante las amenazas y les tuvo que entregar el dinero en efectivo que le pedían: el total de 470 mil pesos, correspondiente a la recaudación del día.

Cuando escaparon, el camionero y el cliente, que desde su casa observó la situación, llamaron a la Policía para que acuda al lugar. Fue una patrulla de la División Comando Radioeléctrico de Zona Norte quien recabó datos y llevó adelante un rastrillaje por las cercanías del domicilio. Aunque en la búsqueda participaron varios móviles de la fuerza de seguridad -entre automóviles y motocicletas- el personal policial no logró encontrar a los malhechores.

Es necesario remarcar que en los últimos momentos se dio intervención a la División Seccional Tercera. Aquella Comisaría quedó a cargo de la investigación, junto con la DDI y el Juzgado de Instrucción interviniente, para dar con los peligrosos ladrones.

Durante los primeros días del mes de junio, efectivos de la DDI habían detenido a hombres -Maldonado de 30 años y Borneli de 28- por robar a mano armada en dos camiones repartidores. Uno de materiales de construcción que había llevado de Córdoba, donde se hicieron de 800 mil pesos, y otro era un camión de productos alimenticios, en esa oportunidad no lograron su cometido, ya que el chofer y el acompañante se alertaron rápidamente de la situación y pudieron huir