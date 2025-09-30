Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Policía de Santa Cruz solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Zeus Herrero, de 15 años, quien se encuentra desaparecido en Caleta Olivia.

Según precisaron las autoridades, se ausentó de su hogar en el barrio Vista Hermosa este 30 de septiembre por la madrugada, alrededor de las 03:15.

Es de contextura robusta, cabello corto castaño y ondulado, ojos color castaño, con un arito en la oreja izquierda, tez blanca y una altura aproximada de 1,70 metros.

La última vez que fue visto vestía zapatillas blancas y pantalón gris. Cualquier información que pueda resultar útil debe ser reportada de inmediato a la línea de emergencia 911 o a la comisaría más cercana.

Además, se puede consultar el Sistema de Registro de Personas Extraviadas: https://sirpex.santacruz.gob.ar/avisos/lista_avisos_publicos