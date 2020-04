Caleta Olivia: comerciantes proponen al municipio abrir sus locales

Desde que comenzó la cuarentena los negocios se encuentran cerrados, muchos rubros comerciales no están permitidos por el decreto nacional de aislamiento. Los problemas más visibles son el sueldo de los empleados, pagar el alquiler del local y, claro, la venta de sus artículos, entre otros.

Ayer por la mañana, un grupo de comerciantes autoconvocados se reunió con autoridades en el municipio, para plantear el hecho de abrir sus puertas con los debidos cuidados.

En diálogo con La Opinión Zona Norte, la ex concejal y empresaria de “Cruz del Sur” Iris López manifestó: “El intendente recibió el petitorio que hicimos entre todos, nosotros fuimos la voz de todos los comerciantes de acá, en donde cada uno explicó la problemática que hay. Lo que queremos nosotros es la apertura de los locales comerciales, se le ha dicho al intendente que el tema de la venta online acá en Caleta Olivia, la gente no está acostumbrada a este sistema y somos pocos habitantes. El intendente lo entendió, dijo que el día sábado él me va a estar comunicando cuáles serán las posibilidades”.

En cuanto a los cuidados que están considerando tener a la hora de abrir sus puertas, señaló: “El local que abra no se va a llenar de gente, por ahí entrará uno o dos clientes, podemos trabajar con el tema de los documentos pares e impares y con horario reducido, persona que no venga con barbijo no ingresará a los locales, estamos analizando las medidas”.

La desesperación de comerciantes de Caleta Olivia motivó una charla urgente con el intendente. Fotos: David Capitanelli.

El propietario de la tienda “Fusión”, Ricardo Demier, por su parte expresó: “Lo importante es que fuimos escuchados, hay que destacar la buena predisposición que tuvieron las autoridades, están trabajando y aprendiendo como nosotros”.

El dueño de “Tentaciones”, Fabio González, también se presentó en lugar, y le comentó a este medio la necesidad de abrir su local, ubicado en pleno centro caletense. “Planteamos la necesidad que tenemos de poder generar ingresos, entonces pedimos que nos permitan trabajar un par de horas al día con horarios reducidos, y con todas las medidas de seguridad e higiene que sean necesarios, como para ir solventando algunos gastos”.

Los comerciantes esperaron fuera del edificio hasta que fueron atendidos por las autoridades.

Sobre las deudas que implica el asilamiento preventivo obligatorio, expresó: “Si bien tenemos posibilidades en algunos casos de acceder a un crédito bancario o postergación de pago de compromiso de cargas sociales y demás, lo que va a suceder es que se van postergar las deudas, pero no desaparecen, siguen estando, y se van a juntar con las del mes que viene y el otro mes, se hace una pelota que va a ser imparable”.

Cabe destacar que la idea de autoconvocarse surgió de boca en boca, entre los comerciantes, ante la necesidad de reabrir sus locales.