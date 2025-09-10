Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Caleta Olivia (SOEMCO) lleva adelante un paro en reclamo a la administración del intendente Pablo Carrizo en demanda del pago de salarios.

En esta jornada, un grupo de empleados reclamaron en el ingreso al edificio de ese municipio del norte de Santa Cruz y demandaron una solución inmediata. Adelantaron que la huelga continuará hasta que el “sueldo esté depositado”.

Omar Krohm, delegado del SOEMCO dijo a La Opinión Austral que solicitan “respuestas sobre el pago del salario, todavía no lo percibimos”. Recordó que el pasado jueves fue la fecha límite para dar cumplimiento a la liquidación.

En esta sintonía alertó que hay “broca entre los trabajadores, todos venimos a pedir respuesta, queremos que den la cara y que nos digan de una vez por todas qué va a suceder”.

Omar Krohm, delegado del SOEMCO dialoga con La Opinión Austral. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Agregó que la tensión por estos días en el seno municipal “la provocan ellos, no nosotros. Se tienen que hacer cargo, tienen que dar la cara”, expresó y alertó que “los tiempos (legales) están más que pasados, todavía que tenemos un sueldo que no cubre la canasta básica, que es lamentable, sabemos que venimos de hace mucho, pero no se visualiza una solución”.

El municipal recordó que quienes no perciben su ingreso mensual deben “pagar ahora a mes vencido por no haber cobrado el salario. Es lamentable que no digan qué es lo que está ocurriendo y cuándo irán a abonar”.

Salud

Más adelante, Omar Krohm, se preguntó cómo es la actualidad de los aportes a la Caja de Servicios Sociales y aquellos trabajadores que aportan pero no están dados de alta en el sistema.

“¿Cómo están con ese tema?, se había pedido que agilicen los trámites, creo que hay que ser más contemplativo y gestionar un poco más rápido”, dijo el trabajador y explicó que “hay gente que todavía no cuenta con cobertura y esto viene de gestiones anteriores, también lo reclamamos”, señaló.



