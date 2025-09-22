Caleta Olivia: un conductor intentó embestir a la policía y terminó detenido El hombre manejaba a gran velocidad y realizó maniobras riesgosas en plena madrugada. Fue interceptado tras una persecución y se mostró agresivo con los efectivos.

Un conductor intentó embestir a la policía y terminó detenido. Ocurrió durante la madrugada del domingo en Caleta Olivia.

De acuerdo con la información oficial de la División Comunicación y Difusión de la Policía de Santa Cruz, el hecho se registró cerca de las 04:20 horas del 21 de septiembre, tras un llamado al 911 que alertaba sobre un vehículo circulando a alta velocidad en inmediaciones de Circunvalación (Colectora) y calle Camilo Asad.

Al arribar al lugar, los móviles policiales visualizaron al rodado sobre un montículo de tierra. En ese momento, el conductor apagó las luces, intentó chocar al patrullero y huyó hacia el barrio Gobernador Gregores, poniendo en riesgo a otros vehículos que transitaban por la zona.

Aunque el seguimiento fue suspendido por seguridad, el rodado fue localizado minutos después detenido en Avenida del Trabajo, frente a una distribuidora local. Allí, el hombre reaccionó de forma agresiva contra los efectivos, lanzando insultos e incluso intentando agredir físicamente a los uniformados.

El conductor fue aprehendido, examinado por personal médico y trasladado a la comisaría en carácter de incomunicado. La policía informó que el caso quedó a disposición del Juzgado de turno local.