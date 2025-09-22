Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La desesperación por la falta de oportunidades laborales y por la situación económica que golpea al país argentino, llevó a un vecino de la localidad de Caleta Olivia a treparse a la antena de telecomunicaciones de la telefónica de la Municipalidad, en modo de protesta. El ciudadano, que actualmente está desempleado y es padre de varios hijos, solo bajó alrededor de las 10:30 horas, luego de obtener una respuesta de las autoridades. Próximamente se realizará una reunión en la que los desocupados podrán exponer su situación.

Así bajaba luego de estar trepado a la antena. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

Verón, un hombre de 36 años de edad, padre de siete hijos y parte de la gran porción de personas que, hoy en día, se encuentran sin trabajo y sin ninguna ayuda del Gobierno para sustentar a los suyos, tomó la dura decisión de treparse a más 10 metros de la estructura, en medio del peligro por las ráfagas de viento de entre 40 y 50 kilómetros por hora. No es la primera vez que se ve una escena similar en la antena municipal, que mide más de 50 metros de altura. Desde el 2021 para atrás, hubieron varios casos.

El móvil de exteriores del diario La Opinión Austral estuvo presente y fue testigo del momento en que el hombre tomó la determinación de bajar, maniobró y terminó de descender para tocar el suelo nuevamente. Luego, salió caminando a paso rápido con dirección a la zona céntrica de la ciudad de El Gorosito, tratando de esquivar a las personas que estaban reunidas a su alrededor.

A esta altura estuvo trepado el hombre.

En una breve y movida entrevista con los medios presentes, Verón, que es integrante del Movimiento Evita Social y Popular (ex Movimiento Evita), comentó que estuvo más de tres horas en la antena, que hace más de tres años no tiene trabajo y que tal vez le iban a dar ayuda con un empleo. Asimismo dijo que se le “habían congelado las manos” por el frío. Los desocupados son varias personas que, desde noviembre del año pasado, buscan tener un mejor presente.

Vecinos y desocupados mostraron preocupación por la situación. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

Por otro lado, La Opinión Austral conoció que el hombre estaba acompañado por otras personas que se encuentran en la misma situación (de desempleo), quienes le indicaban “no subas más, cabezón” cuando lo vieron que estaba intentando trepar a más altura, dando pasos de a poco y exponiendo su vida al peligro. El personal de la Policía de Santa Cruz y de Bomberos estuvo presente en el lugar, trabajando de manera preventiva, atento a cualquier inconveniente.

Finalmente, el jefe de Gabinete, Mariano Mazzaglia, salió de las instalaciones del municipio y dialogó con el grupo de desocupados que acompañaba a Verón. En ese sentido, se llegó a programar una reunión con el secretario de Gobierno, Luis Melo, y el secretario de Hacienda, Franco Antipani. “Nuestro compañero tomó la decisión de treparse porque vinimos a querer hablar con el intendente Pablo Carrizo y (Mazzaglia) nos recibió con empujones y golpes”, dijo uno de los desocupados a Canal 2.