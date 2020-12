Julián Carrizo: "Caleta Olivia no es una isla"

Desde el sector oficialista del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Caleta Olivia (SOEMCO) también plantean incrementos salariales, pero entienden que la Comuna no puede hacer frente al pedido sin apoyo de Provincia.

Así lo expresó el secretario general del gremio, Julián Carrizo. Aunque dijo que hubo avances con lo que significó como “incremento sustancial a través de recategorizaciones, cargos que se dieron últimamente”.

Pero también destacó que la actual gestión del intendente Fernando Cotillo cumplió con la “restitución de algunos adicionales”, más “el pase a planta de 181 compañeros, y está pendiente lo de la ayuda escolar”.

Loteo

Por otra parte, en declaraciones a Radio 21 de Caleta Olivia, mencionó el acuerdo que se logró para que el sindicato obtuviese un loteo de tierras para la futura construcción de viviendas para los afiliados.

“Hicimos un gran esfuerzo, pero necesitamos que se plantee la mejora salarial”, dijo.

“Caleta Olivia no es una isla, formamos parte de la provincia en todos los aspectos y no entendemos por qué quedamos afuera”, agregó, en referencia a que es uno de los pocos municipios que no tuvieron pauta salarial.

Julián Carrizo dijo que está dispuesto a ayudar en las negociaciones con el Gobierno de la provincia para lograr algún auxilio financiero para el incremento a los empleados comunales.

“Humildemente, sabemos que no hay otra salida si el Gobierno no nos ayuda”, sostuvo y dijo que el número que se plantee “no debe ser menos a lo que se obtuvo en la paritaria central”, y de manera “retroactiva”.