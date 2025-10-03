Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La tarde del jueves se convirtió en escenario de un amplio despliegue policial en el norte de Santa Cruz, cuando personal de la División de Investigaciones de Pico Truncado, en conjunto con sus pares de Caleta Olivia, ejecutaron cinco órdenes de allanamiento en diferentes barrios de esta última ciudad. La medida, dispuesta por el Juzgado de Instrucción N°1 de Pico Truncado, a cargo del juez Leonardo Pablo Cimini y con la secretaría penal a cargo de la doctora Daniela Vargas de la Fuente, se enmarca en una causa por un frustrado intento de robo ocurrido días atrás en la zona de chacras truncadenses.

Los operativos se desplegaron en barrios emblemáticos de Caleta Olivia: 17 de Octubre, Golfo San Jorge, Rotary 23, Perito Moreno y en una vivienda de calle Santa Fe. Como resultado, la policía logró secuestrar una serie de elementos vinculados a la actividad delictiva: diversas herramientas de forzamiento, entre ellas barretas, una tenaza y un cortapernos, además de teléfonos celulares y una chapa patente perteneciente a un vehículo.

Las plantas que fueron encontradas en uno de los domicilios. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

En uno de los domicilios allanados, en el barrio Rotary 23, también se descubrió un invernadero doméstico con cuatro plantas de marihuana, lo que motivó la intervención de la Fiscalía Federal, quedando la moradora de la vivienda, una mujer mayor de edad, imputada en el fuero federal.

La investigación tuvo su origen en un episodio que generó alarma entre los vecinos de las chacras de Pico Truncado, donde un Volkswagen Gol, sin patente colocada, habría intentado ingresar a una vivienda. Los ocupantes no lograron su cometido gracias al rápido aviso de los habitantes de la zona, que observaron cómo los sospechosos escapaban apresuradamente. Esa información resultó clave para orientar la pesquisa que derivó en los allanamientos posteriores.

El operativo no se limitó a los registros domiciliarios. En horas de la tarde, alrededor de las 18, personal de la Comisaría Primera y Segunda de Pico Truncado logró interceptar un vehículo de similares características al denunciado en las chacras, en inmediaciones de las calles Córdoba y Gobernador Gregores. Tras una breve persecución, dos hombres mayores de edad fueron aprehendidos. Uno de ellos residía en Pico Truncado y el otro en Caleta Olivia. En la requisa al automóvil se incautaron teléfonos celulares, una barreta y otros elementos considerados de interés para la causa, además del propio rodado, que quedó secuestrado.

La situación se complejizó aún más cuando se constató que uno de los sujetos detenidos, vinculado a la vivienda allanada en el barrio Golfo San Jorge, tenía un pedido de captura vigente por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes, con intervención del Juzgado Federal de Caleta Olivia. Por disposición del secretario federal de turno, este individuo deberá fijar domicilio a disposición de la justicia federal.