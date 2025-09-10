Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El 14 de diciembre de 1875 llegaron a Buenos Aires los primeros 10 salesianos en Argentina, seis sacerdotes y cuatro coadjutores, y se instalaron en la Iglesia Mater Misericordiae, en la zona de Congreso.

Más de 80 años después, la obra salesiana llegó a Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz.

“El padre César Campo vino a radicarse a Caleta Olivia para empezar la obra salesiana, a iniciar el colegio Don Bosco, la parroquia San Juan Bosco y toda la obra que se fue desarrollando después”, contó el padre Héctor en diálogo con Radio LU12 AM680.

En este marco, este sábado 20 de septiembre en el patio del Colegio San Jorge, ingreso por avenida del Trabajo, se realizará un festejo.

“Invitamos a toda la gente que se siente allegada a la obra de Don Bosco a celebrar con nosotros”.

“Queremos rendir agradecimiento y traer a la memoria la figura del padre César y de tantos salesianos y familias que han contribuido a que esta obra pueda asentarse aquí en esta zona durante todos estos años”, manifestó.

Respecto a la obra de Don Bosco, reseñó: “Siendo un sacerdote joven, en el norte de Italia y en pleno desarrollo de la revolución industrial, se da cuenta que hay un montón de niños y jóvenes que están perdiéndose, mueren muy jóvenes, son explotados en trabajos, se tienen que trasladar del campo a la ciudad, terminan hacinados. Hay un montón de situaciones que va descubriendo que estos chicos experimentan y decide hacer algo por ellos“.

En el marco de los festejos se descubrirá una placa en el Instituto Spínola.

“Empieza generando la obra de los oratorios que son actividades recreativas con un poco de catequesis, alguna merienda. A su vez, se va dando cuenta de que necesitan mayor ayuda y va generando escuelas, hogares, lugares de contención y desde ahí va configurando su vocación por educar y evangelizar a los jóvenes, especialmente a los más pobres, eso se fue trasladando a todo el mundo con su obra”, explicó.

Festejos

De acuerdo al programa de festejos para celebrar la obra salesiana, el 20 de septiembre la concentración será a las 10:00 frente a la Parroquia San Juan Bosco. “Vamos a hacer un recorrido histórico que los alumnos de 5to año del Secundario del ‘Sanjo’ han preparado. Es un proyecto lindo de reconocimiento turístico y religioso”, valoró y agregó que “vamos a descubrir una plaqueta en el Instituto Spínola, que fue donde nació la obra. Y después habrá recreación para chicos y grandes, también será un momento de fiesta, habrá un festival de talentos, chicos y y grandes van a compartir sus habilidades”.

Cerrando, a las 18:00, se celebrará la misa.

“Invitamos a la comunidad, a todas las familias y a toda la gente que se siente allegada a la obra de Don Bosco a celebrar con nosotros, va a ser un festejo familiar y comunitario”, cerró.