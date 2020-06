Martín Cerdá confía en una reactivación paulatina de los yacimientos del Golfo San Jorge

El ministro de Hidrocarburos de la provincia de Chubut, Martin Cerdá, habló sobre los protocolos definidos para la prevención del COVID-19 en el ámbito de la industria hidrocarburífera,que ya se aplican desde esta semana.

En diálogo con La Opinión Zona Norte, el funcionario habló del marco de situación dado por el aumento de contagios en su provincia. Por ende, todos los participantes de la actividad están preocupados, especialmente por las medidas que puedan tomarse en los yacimientos de la Cuenca del Golfo San Jorge. Esto a sabiendas de la interacción que hay entre Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia.

En este sentido, Cerdá refirió que “se acordó un protocolo en conjunto” entre los gobiernos de Chubut y Santa Cruz, en el que “se priorizará la cuestión sanitaria, trabajando de una provincia a la otra”.

“Tendremos esa información por parte de las operadoras para tener la trazabilidad de cada operario”, explicó, y sobre todo, si en alguno se registra como caso positivo para hacer el seguimiento pertinente.

Anticipó que las policías de ambas provincias ya trabajan articuladamente para estar atentas a los movimientos del personal petrolero. “Se consensuará un otorgamiento de oblea o Declaración Jurada firmada por ambas provincias”, destacó.

De todas maneras dijo que se está trabajando para “terminar terminar de armarlo”, y aseguró que “la actividad seguirá funcionando como hasta ahora”, porque la intención es que no esté afectada esta actividad y, es más, que empiece a incrementarse.

Suba de equipos

En lo estrictamente económico, Cerdá recordó que las operadoras petroleras “comenzaron a planificar la actividad con subidas de equipos de forma paulatina”. Recordó, no obstante, que hay una baja de la demanda de combustible y destacó que haya mejorado el precio del barril.

Aún así, calculó que “llevará un tiempo”, en un “plazo de tres a cuatro meses” para “que vuelva la actividad”.

Por ejemplo, dijo que en Chubut “se subirán unos diez equipos en toda la cuenca, que son los workover, encargados de mantenimiento y reparación”.

Posteriormente, en el transcurso de dos meses se subirán dos equipos más de perforación.

Regalías de Chubut

Este fin de semana, hablando con otros medios chubutenses, el ministro Cerdá analizó la situación particular de Chubut que, por la baja de la actividad, el Estado provincial percibió la mitad de los ingresos por regalías que tenía a comienzos de este 2020.

Cerdá, aún así, explicó al diario Jornada de Rawson que “hay algunas alertas por parte de las operadoras sobre algunas refinadoras que no estaban queriendo comprar o respetando la referencia del decreto y tomaban el crudo al precio de mercado y vamos a monitorear con Rentas, para las declaraciones juradas en las ventas”.

Indicó que “el escenario es muy pobre en ingresos por regalías. Ya el mes pasado hubo una baja significativa debido a que todavía la demanda no mejora. Se está produciendo crudo, la producción ha caído un 4% respecto del año pasado interanual, es un número que debería impactar poco. La realidad es que al no venderse combustible no se compra petróleo al volumen que se estaba comprando por ejemplo a inicios del año pasado”. Observó que, de acuerdo a algunas estimaciones, “viene creciendo lentamente la demanda de combustible”.

“En exportaciones se siguen con volúmenes similares, si bien ha caído, no se cortó, pero estamos expectantes porque vimos un repunte del barril y eso muestra que el mundo empezó a girar la rueda”, agregó.

Sobre una polémica suscitada en cuanto a la referencia del barril sostén, Cerdá aclaró que “técnicamente cuando dice referencia Medanito en el decreto de Nación, hace mención a un petróleo de cierta calidad. No es que se hayan olvidado del crudo Escalante (propio de la Cuenca San Jorge) o de Cañadón Seco”, cerró