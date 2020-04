Clubes en Caleta Olivia: ¿cuál es su situación?

El Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de Desarrollo Social, dio a conocer a las instituciones deportivas de la provincia, que también podrán acceder a los beneficios otorgados por el Gobierno Nacional, enmarcados en el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción.

El subsecretario del Municipio, Gastón Rodríguez comentó a La Opinión Zona Norte: “Tuve una charla telefónica con el secretario de la provincia, el señor Martín López, donde me pidió un relevamiento de los clubes y de las asociaciones que están aquí en Caleta Olivia, con respecto a si tienen personal que trabaje en blanco y que tenga los aportes en relación de dependencia”.

Club Estrella Norte de Caleta Olivia. Foto: David Capitanelli.

En cuanto al relevamiento de los clubes manifestó: “Hice el relevamiento, algunos clubes me han respondido, otros aún no, me faltan pocos. Mientras voy obteniendo información se la voy enviando al secretario. Hace como 10 días me llamó, y me informó que la idea era que iba a salir un programa de nivel Nación para ver si se le podían dar esos aportes a los clubes, como ayuda financiera, o al menos yo lo interpreté así”.

En Caleta Olivia según Rodríguez, son alrededor de 10 personas las que hoy cumplen función dentro de los clubes locales. “Me aboqué a conseguir el listado de los encargados que los clubes tienen a cargo”.

Por otro lado, el presidente de la Liga Norte de Fútbol, Raúl “Kelo” Mayorga, le mencionó a este medio:

“Justamente el lunes me llamaron del Ministerio, pidiéndome para saber, si la institución Estrella del Norte tenía personería jurídica, le dije sí, le di el número y le comenté en la situación en la que se encontraba la institución. Dijeron que iban a llamar nuevamente. Aparentemente sí van a ayudar a los clubes, pero esto todavía está todo en trámite, así que nosotros también estamos esperando para saber si hay alguna ayuda para las instituciones”.