Claudio Pagano, contador y excandidato a concejal de Caleta Olivia, fue condenando a 18 años de prisión por abusar sexualmente de dos niñas menores de edad, dos hermanas hijas de una expareja.

El Tribunal de la Segunda Circunscripción de Caleta Olivia dictó la sentencia de manera unánime este jueves 12 de octubre y Pagano se fue esposado del juicio.

El contador de Caleta Olivia fue denunciado a mediados de 2020 y su causa está calificada como “abuso sexual simple, gravemente ultrajante por las consecuencias que les produjo a las víctimas y por haber sido en reiteradas oportunidades”.

El juicio en contra del contador Claudio Pagano comenzó el lunes 2 de octubre. Familiares y víctimas de abuso sexual se reunieron en las afueras de la Cámara Criminal de Caleta Olivia y pidieron justicia por este y otros casos; en especial por aquellos que no salen a la luz por el miedo de las sobrevivientes. El abogado defensor había pedido la absolución.

La abogada de Comodoro Rivadavia especialista en casos de abuso sexual, Patricia Bianchi, que actuó como querella, informó que los 18 de prisión son “de cumplimiento efectivo”, y dejó saber que en los alegatos habían pedido las penas de 10 años por una de las víctimas y de 18 por la otra.

“Estamos sumamente conformes después de 4 años, donde en el proceso de instrucción habíamos logrado el procesamiento con prisión preventiva, después de dos meses fue cancelado y en estos 4 años estuvo en libertad. Fue muy duro para la familia y sobre todo para las víctimas, yo como abogada que estuve acompañando a la familia sé muy bien por lo que han pasado, entonces hoy ellas están ahí y escuchar la sentencia condenatoria fue muy fuerte”, expresó.

“Estoy sumamente emocionado porque las víctimas han sentido de que se ha hecho justicia obviamente se emocionaron y a mí no deja de emocionarme como mujer y profesional”, cerró la profesional, en diálogo con Canal 2. Además, La Opinión Zona Norte conoció que Pagano quedará detenido en las instalaciones de la Comisaría Segunda y luego irá a la Cuarta.

El 17 de julio de 2020, casi un año después de que se radicara la denuncia en su contra por los abusos sexuales, Pagano fue llamado a prestar declaración indagatoria por parte del juez Marcos Pérez Soruco, titular del Juzgado de Instrucción Penal N° 1 de la ciudad de El Gorosito.

En esa ocasión, su situación procesal no pudo ser resuelta luego de los 10 días hábiles, como es de costumbre, debido a la feria del Poder Judicial que inició a causa de la pandemia por COVID-19.

Vecinos se manifestaron y pidieron justicia afuera del Tribunal. FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN ZONA NORTE.

Una vez que se retomó el trabajo, el magistrado ordenó que Pagano sea arrestado y cumpliera prisión preventiva por los delitos acusados. Las pruebas que el juzgado poseía eran contundentes para imputarlo. No obstante, estuvo detenido hasta que su abogado, Norberto Castello, hizo el pedido de prisión domiciliaria que fue aceptado por el Juzgado de Recursos. La excusa fue que el acusado tenía problemas de presión arterial, una condición que lo hacía vulnerable frente al virus.

El caso que conmovió totalmente a la comunidad de Caleta Olivia involucra a dos hermanas que eran menores de edad en el momento que sufrieron los presuntos abusos. Ambas sobrevivientes declararon en el caso y complicaron la situación procesal del contador.

La denuncia la realizaron directivos de una escuela privada de la localidad de Caleta Olivia y una de las sobrevivientes logró confesar gracias a una amiga. En ese momento se había conocido que una de las chicas estaba pasando por graves problemas relacionados con la salud mental.

Esta pena es una pena que tiene que abrir los corazones de aquellas personas que no se animan Marisa Leno, mamá de las víctimas de abuso

Marisa Leno, madre de las niñas, que ahora son mayores de edad, dijo que “ver que el abusador de tus hijas sale esposado no es una alegría pero es sentir paz, al menos”, dijo al salir del juicio.

“No no había posibilidad de que sea absuelto. No celebramos la tardanza de la Justicia porque fueron 4 años pero pero sí que la justicia las escuchó, porque creo que esta pena es una pena que tiene que abrir los corazones de aquellas personas que no se animan. No es fácil, hay que caminarlo con mucha gente que te ayuda y que está, pero de la mano de Dios nosotros sabíamos que esto iba a salir y aprendimos a esperar”, agregó.

Luego destacó que el hecho de que le hayan dado 18 años de prisión en Caleta Olivia a “alguien que parecía intocable es histórico. Espero que esto marque un hito en la Justicia. Lamento mucho que tenga que haber sido a través de mis hijas, pero mis hijas se van a recuperar y mientras ellas se recuperan él va a envejecer en el lugar que le corresponde”.

“Mis hijas están llorando pero contentas. Fueron 4 años muy duros para Bianca, hace 7 años que pelea con esto y las secuelas fueron muy reales. Creo que no es nada fácil levantar las víctimas pero es posible, el amor puede con todo y hay que animarse hay que animarse a denunciar porque esta gente no puede seguir lastimando a nuestros niños y yo agradezco a todos los que están acá”.

“La gente que me ha acompañado durante 4 años han sido mi familia, mi iglesia, mis pastores, mi mamá que hoy no está y por sobre todas las cosas Dios. Había demasiadas trabas pero yo sabía que había alguien más poderoso. Hizo muchas cosas hasta salir en libertad cuando no correspondía pero nosotros seguimos trabajando y como yo dije cuando cierre lo de mis hijas empezamos por las demás”, finalizó.