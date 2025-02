Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, emitió una sentencia contra Maximiliano Ocampo y Tania Valdivia. El caso, que se inició en 2017 a partir de una denuncia anónima, culminó con una condena por tenencia simple tras un acuerdo de juicio abreviado.

Todo comenzó en enero de 2017, cuando una denuncia anónima alertó a Narcocriminalidad sobre la supuesta venta de drogas en el Barrio Gregores de Caleta Olivia. La denuncia involucraba a Tania Valdivia, Araceli Valdivia y Ocampo y mencionaba varios vehículos asociados a ellos.

Las investigaciones permitieron determinar que Ocampo y Valdivia residían juntos y que Ocampo se desplazaba en una motocicleta y un Ford Galaxy. Los investigadores también notaron movimientos sospechosos en el domicilio, como la llegada de personas que permanecían poco tiempo y lo que describieron como “pasamanos”.

Con estos indicios, se autorizó la intervención de los teléfonos de Ocampo y Valdivia. La intervención del teléfono de Ocampo reveló comunicaciones encriptadas que hacían referencia a la compra y venta de drogas. Algunos de los mensajes detectados incluían frases como “trae fa“, “Fisu, vendeme un par de cuete” y “yo no me di cuenta k era tía xk ali no tomo“.

Tras la recopilación de pruebas, se ordenó el allanamiento del domicilio de Ocampo y Valdivia. Durante el procedimiento, se secuestraron 54,32 gramos de marihuana y 1,43 gramos de cocaína, que fueron hallados en el freezer. También se encontraron colillas de cigarrillos de manufactura casera, teléfonos celulares y notebooks.

El caso llegó a juicio, pero antes de que se iniciara el debate oral, las partes presentaron un acuerdo de juicio abreviado. La fiscal Patricia Kloster, modificó la acusación original de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización a tenencia simple, argumentando que los elementos probatorios no eran unívocos para probar la intención de comercializar la droga.

La fiscal acordó con la defensa una pena de un año de prisión en suspenso para Ocampo y Valdivia. La defensora Ana Pompo, en representación de los imputados, prestó su conformidad al acuerdo.

El Tribunal, tras evaluar el acuerdo y la prueba reunida en la investigación, dictó sentencia condenando a Ocampo y Valdivia por tenencia simple de estupefacientes. Además de la pena de prisión en suspenso y la multa, se les impusieron reglas de conducta por el término de dos años, que incluyen fijar residencia, someterse al cuidado de un patronato y abstenerse de consumir estupefacientes o abusar de bebidas alcohólicas