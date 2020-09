Continúa el reclamo por viviendas en Caleta Olivia

En la mañana del martes continuó el reclamo de vecinos autoconvocados para solicitar tierras a las autoridades de la Subsecretaría Municipal de Caleta Olivia y al Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Dos grupos de alrededor de treinta personas se concentraron en los edificios de las áreas.

Desde la Subsecretaría de Planificación y Tierras estuvieron atendiendo de a una persona y anotando en un listado aquellas que tienen expedientes desde hace varios años.

Tres de las personas que se convocaron manifestaron que ya tienen la casa pre-fabricada, pero no el terreno. Otros no tienen parcela ni expediente y otros que tienen expediente pero siguen sin un espacio.

“Planteamos una vivienda digna. Algunos somos sostén de familias, con trabajos informales con los cuales no podemos satisfacer las necesidades básicas de ellas. Al no tener empleo, se suma la problemática de no tener vivienda propia. Llevamos una lucha propia y la que más duele, la de no poder vestir y alimentar a nuestros hijos”, expresaron en un comunicado.

Jessica Ayla, una de las integrantes que estuvo haciendo el reclamo, en diálogo con La Opinión Zona Norte comentó: “Estamos haciendo una nota para solicitar una parcela para construir una vivienda. La necesidad es muy grande y hay mucha gente que necesita una casa o un pedacito de tierra para levantar su casa”.

Otro grupo estuvo en el edificio de IDUV, manteniendo una reunión con la directora Regional Zona Norte, María Ester Labado.

“El pedido surge porque las autoridades hace más de 10 años no están entregando tierras, si lo hacen son a más de seis kilómetros, sin servicios, dejándolos a la buena de Dios. Las inmobiliarias tienen muchas tierras para vender entre 600 mil pesos, algo imposible para la gente que tiene sueldos de $ 20 mil y a veces planes y cooperativas que cobran mucho menos que eso. Es una vergüenza la gente se cansó a pedir y a reclamar”, cerró