La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que los vecinos de Caleta Olivia deberán afrontar un corte programado en el servicio de agua potable. La medida se aplicará a partir de las 03:00 del viernes 26 de septiembre de 2025 y se prolongará por un lapso estimado de 48 horas.

El motivo de la interrupción es la reparación de una pérdida de agua localizada bajo la Ruta Nacional N.º 26, lo que requiere trabajos de excavación y reacondicionamiento de la infraestructura.

Seguridad y continuidad del servicio

Desde la empresa de servicios públicos remarcaron que estas tareas son indispensables para garantizar la seguridad de la red y asegurar la continuidad del suministro a futuro. Al tratarse de una pérdida bajo la cinta asfáltica, el procedimiento exige maquinaria especializada y tiempo de ejecución, lo que hace necesario el corte total del servicio.

La SCPL solicitó a la comunidad de Caleta Olivia que realice un uso responsable y racional del agua disponible durante el período de restricción.

Recomendaciones para los vecinos

Juntar agua previamente en recipientes limpios.

Priorizar el uso para consumo humano, higiene y cocina.

Evitar tareas que demanden un consumo elevado, como el riego de jardines o el lavado de vehículos.

Antecedentes de cortes en la ciudad

Caleta Olivia ha sufrido históricamente problemas en su sistema de distribución de agua, con cortes prolongados y trabajos de reparación en distintos puntos críticos de la red. La intervención sobre la Ruta 26 se suma a un conjunto de obras destinadas a reforzar la infraestructura hídrica de la zona norte de Santa Cruz, donde la demanda de agua suele superar la capacidad de abastecimiento.