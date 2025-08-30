Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La tranquilidad de la madrugada en Caleta Olivia se vio violentamente interrumpida en la madrugada del sábado por un salvaje asalto tipo “entradera” en una vivienda de la calle José Hernández al 1700 aproximadamente.

Cuatro delincuentes armados irrumpieron en el domicilio, dejando a dos parejas golpeadas y a una mujer en grave estado, con fracturas costales que requirieron su urgente traslado a Comodoro Rivadavia.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de la zona norte de la provincia de Santa Cruz, se pudo reconstruir el hecho. El reloj marcaba aproximadamente las cinco de la mañana cuando el horror se apoderó de los ocupantes de la residencia. Según las primeras informaciones recabadas en el lugar de los hechos, cuatro individuos de sexo masculino y aparentemente armados forzaron su ingreso a la propiedad de la calle José Hernández al 1700. La vivienda, según se supo, se encontraba al cuidado de dos parejas, ya que su propietario no se hallaba en la ciudad. Lejos de conformarse con el mero robo, los asaltantes actuaron con extrema violencia, agrediendo físicamente a todos los presentes.

La crudeza del ataque se hizo evidente con el estado de las víctimas. Si bien todas fueron golpeadas, una de las mujeres sufrió las consecuencias más severas. Según pudo saber este diario, con dos costillas fracturadas, su pronóstico médico la llevó a ser trasladada de inmediato a un centro de salud de mayor complejidad en Comodoro Rivadavia, donde recibe atención especializada para evaluar el alcance de sus heridas y su evolución. Este dato subraya la brutalidad con la que operaron los delincuentes, evidenciando una falta total de miramientos por la integridad física de sus víctimas.

La calle José Hernández al 1700 se convirtió en el epicentro de un intenso operativo policial. Efectivos de la Comisaría Segunda se desplegaron en el lugar, llevando a cabo las primeras averiguaciones y recabando testimonios entre los vecinos. Los investigadores buscan desesperadamente cualquier pista que permita identificar a los responsables, consultando a quienes pudieron haber observado algo inusual en la madrugada. La división de Criminalística también llegó para realizar las diligencias