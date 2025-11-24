Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Policía de Santa Cruz frustró un intento de introducir sustancias estupefacientes en las inmediaciones del edificio de la Comisaría Tercera de la localidad de Caleta Olivia. Personal policial de turno que regresaba de una diligencia observó a un individuo sospechoso alejándose rápidamente de la ventana del quincho. En el lugar encontraron una pequeña caja con envoltorios que contenían clorhidrato de cocaína.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso el diario La Opinión Austral, a través de fuentes policiales consultadas, la situación tuvo lugar a las 20:50 horas del sábado 22 de noviembre, cuando dos efectivos de la seccional antes mencionadas, sargentos, se encontraban regresando a la dependencia a bordo del un móvil policial luego de haber retirado racionamiento destinado a los internos judiciales alojados en dicha dependencia.

A pocos metros de llegar a la dependencia policial, observaron a un masculino vestido con un buzo azul que se retiraba a paso apresurado de las cercanías de la ventana del quincho del edificio, tras notar la presencia del patrullero. La persona en cuestión logró darse a la fuga y evitar ser demorado por los uniformados.

Tras verificar la ventana, se constató la presencia de una caja rectangular de color gris con blanco y letras rojas, con la inscripción SILOC ACERO LÍQUIDO. La caja se encontraba abierta y contenía dos envoltorios de nylon tipo bolsa. Uno era de color transparente con una sustancia de color blanco brillante, y el otro era de color negro. Por sus características, se presumió que se trataba de sustancias.

Se procedió inmediatamente a efectuar un amplio rastrillaje por las inmediaciones del lugar, aunque no se logró dar con el causante. Posteriormente, se tomó conocimiento vía telefónica del Fiscal Federal de la Sede Descentralizada, quien instruyó que se procediera con el formulario de consulta inicial y el acta de secuestro, con la intervención del personal de Narcocriminalidad Zona Norte.

Finalmente, las pruebas arrojaron resultados positivos para clorhidrato de cocaína, con un pesaje total de 5,1 gramos entre ambos envoltorios secuestrados.