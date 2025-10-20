Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un hombre de 42 años fue víctima de un violento asalto en la localidad de Caleta Olivia, donde delincuentes armados lo despojaron de sus pertenencias y vaciaron su cuenta de Mercado Pago. El hecho generó una profunda preocupación entre los vecinos, quienes exigen medidas urgentes para frenar la creciente ola de delitos. El diario La Opinión Austral tuvo acceso a detalles del caso a través de fuentes de la Policía de Santa Cruz.

En la tarde del domingo 19 de octubre, que fue Día de la Madre, el vecino en cuestión denunció ante la Comisaría Primera haber sido víctima de un violento asalto que lo dejó sin dinero y con una profunda sensación de inseguridad. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Presidente Perón y Beauvoir, una zona que, según los vecinos, se ha convertido en un foco de delincuencia en los últimos meses.

Según relató la víctima, alrededor de las 17:30 horas, fue interceptado por un vehículo Volkswagen Gol de color gris (sin patente identificada) del que descendieron tres individuos con actitud amenazante. Uno de ellos lo agarró del cuello con fuerza, mientras que otro lo apuntó en la nuca con un arma de fuego, exigiéndole que entregara todas sus pertenencias.

De este modo, los malvivientes le sustrajeron un teléfono celular Samsung A51 de color azul y $40.000 que llevaba consigo. Tras cometer el robo, los asaltantes lo amenazaron, volvieron a subir al vehículo y se dieron a la fuga a toda velocidad en dirección a la calle Presidente Perón. La situación de suma inseguridad ocurrió en medio del barrio General Paz y al frente de la Proveeduría de los Trabajadores, lugar del que es empleado el damnificado.

La pesadilla de la víctima no terminó ahí. Minutos después del asalto, se percató de que los delincuentes habían vaciado su cuenta de la billetera virtual Mercado Pago a través de su teléfono celular, sustrayendo la suma de $88.000. El denunciante desconoce si el robo del dinero se produjo mediante una transferencia o alguna otra modalidad, ya que no posee medios para corroborar si se realizaron transacciones. Las cámaras del supermercado podrían haber captado el momento del robo.

Además, este medio conoció que la situación también fue dada a conocer a través de un grupo de WhatsApp que tienen los vecinos del barrio en cuestión. Fue la pareja de la víctima quien dio a conocer lo sucedido con el siguiente mensaje: “Hoy le tocó está situación a mí esposo. Venía saliendo del trabajo de la proveeduría y, llegando a Beauvoir, un corsa gris se detuvo con 3 hombres, bajaron le apuntaron con un arma, lo golpearon y le llevaron su celular, tarjetas y dinero en efectivo”.

El asalto generó una ola de indignación entre los vecinos de Caleta Olivia, quienes denunciaron la creciente ola de delitos y exigieron a las autoridades que tomen medidas urgentes para garantizar la seguridad en la ciudad. Las autoridades policiales informaron a La Opinión Austral que se encuentran investigando el hecho y que se han intensificado los operativos de control en la ciudad. Sin embargo, los vecinos exigen resultados concretos y medidas a largo plazo para combatir la delincuencia.