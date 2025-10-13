Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La sede del Pedal Club “20 de Noviembre” de la localidad de Caleta Olivia, un espacio de encuentro y desarrollo de actividades deportivas y sociales, fue blanco de un robo durante el fin de semana, según denunció Antonio “Guri” Quiroga en las instalaciones de la Comisaría Segunda de la ciudad. El hecho quedó al descubierto en la mañana del lunes 13 de octubre, lo que generó consternación entre los miembros de la institución y la comunidad en general.

Según lo manifestado por Quiroga en la denuncia policial, los delincuentes ingresaron a la sede del club y se llevaron sillas, vajilla y pavas eléctricas, elementos que resultan ser de gran valor para el funcionamiento diario de la institución, la cual funciona “a pulmón”, como muchas otras. Estos elementos son utilizados en los eventos, reuniones y actividades que el club organiza para sus socios y la comunidad, según conoció La Opinión Austral.

A través de su página de Facebook, la institución expresó su pesar por lo sucedido: “Queremos informar por este medio que nuestra sede ha sido víctima de un robo está madrugada. Lamentablemente nos llevaron cosas que son de valor a para el Club como las sillas, vajillas, pavas eléctrica. El esfuerzo diario de cada integrante de la Comisión y adherentes lamenta lo sucedido que con tanto esfuerzo debemos sostener. Queremos agradecer infinitamente a Emilio Quiroga, propietario de Alumisur, quién nos reparó la ventana”.

Así dejaron el interior del lugar, con desorden y elementos dañados. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Este hecho se suma a la creciente preocupación por la inseguridad en la comunidad caletense, teniendo presente que el Pedal Club se encuentra a pocos metros de la segunda laguna, un lugar que en los últimos tiempos ha sido escenario de hechos delictivos, incluyendo el trágico asesinato de Jorge Brunaga Ojeda (40) a manos de un joven de 20 años. La falta de iluminación y la escasa presencia policial en la zona son factores que contribuyen a la sensación de inseguridad que experimentan los vecinos.

Además, el robo ocurrido en el Pedal Club “20 de Noviembre” no solo representa una pérdida material para la institución, sino también un golpe al esfuerzo y la dedicación de quienes trabajan para mantener vivo este espacio de encuentro y desarrollo comunitario. La comunidad se expresó a través re redes sociales para demostrar indignación por la situación y espera que las autoridades tomen medidas urgentes para garantizar la seguridad en la zona y evitar que este tipo de hechos se repitan.