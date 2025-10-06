Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una joven de 23 años, denunció ante la Comisaría Tercera de la localidad de Caleta Olivia la creación de un perfil falso en Facebook con su nombre y fotos. Según la denuncia, el 1 de octubre de 2025, la mujer recibió un mensaje por Messenger con un enlace a una cuenta de Facebook a nombre de “Romina Lozano”. Al ingresar al enlace, constató que dicho perfil utilizaba sus fotos como perfil y portada.

Posteriormente, la denunciante se enteró a través de un amigo que la cuenta en cuestión había aceptado su solicitud de amistad y que encontró que habían publicado un video en sus historias donde se veían dos hombres que actualmente se encuentran detenidos en dependencias policiales. Se dio intervención al Juzgado de Instrucción Penal N° 1, a cargo del juez Pérez Soruco.

El 2 de octubre, publicó en su cuenta de Instagram una foto del perfil falso “Romina Lozano”, informando que era manejada por presos. Poco después, recibió un mensaje de un conocido del barrio Rotary que actualmente se encuentra detenido, quien le informó que la cuenta era manejada por un tal “Martincito“, que viviría en el barrio San Cayetano, y que estaría estafando a gente utilizando dicho perfil, aunque desconoce el modo de operar.