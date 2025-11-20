Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La ciudad de Caleta Olivia registró dos incidentes de violencia y delito entre la madrugada y la tarde del miércoles 19 de noviembre. Los casos movilizaron a las fuerzas de seguridad y está siendo investigados con la intervención del Juzgado de Instrucción Penal N° 2, a cargo del doctor Marcos Pérez Soruco. Las denuncias fueron realizadas a las 14:30 y a las 21:20 en las instalaciones de la Comisaría Segunda.

El primer hecho se registró en la madrugada, en el lapso comprendido entre las 03:00 y 04:00 horas, de acuerdo a la información a la que tuvo acceso el diario La Opinión Austral. La víctima, una mujer de 43 años, fue interceptada en la intersección de avenida Mitre y pasaje Ventisquero, cerca de la Pesquera “BARILARI” por delincuentes que la despojaron de sus pertenencias de una manera violenta.

La damnificada relató que fue abordada por un grupo de tres individuos, todos ellos encapuchados, quienes ejercieron fuerza para robarle su celular Samsung A10. Los causantes se dieron a la fuga en dirección al barrio Gobernador Gregores. Afortunadamente, la víctima no sufrió lesiones. La causa, caratulada como robo, está siendo analizada por la sede judicial antes mencionada.

Por otro lado, este medio conoció que el segundo incidente se relaciona con violencia entre jóvenes y se investiga a raíz de una denuncia judicial presentada ante el Juzgado de turno, a través de la seccional segunda. El hecho tuvo lugar en las instalaciones de la Escuela Industrial N° 1 (E.I.C.O.), ubicada en calle Juan Manuel Estrada al 435, durante el desarrollo de la “Expo Técnica“.

Fue aproximadamente a las 18:30 horas cuando una menor de 13 años fue agredida físicamente por un grupo compuesto por tres adolescentes ajenas al establecimiento. La agresión consistió en patadas dirigidas a la zona de las costillas y la pierna derecha de la menor, comentó la denunciante, madre de la estudiante damnificada.

Tras la agresión, la adolescente fue examinada por una pediatra, quien constató las lesiones. La madre de la víctima se presentó en sede judicial y aportó la identidad y una fotografía de las presuntas agresoras. Si bien no solicitó medidas de protección en el momento de radicar la denuncia, la causa judicial avanza para determinar responsabilidades.alet-