La droga había partido desde Misiones y viajaba oculta en una encomienda de paquetería. Tras una investigación de la Justicia Federal de Concordia y la Gendarmería Nacional, el operativo culminó en Caleta Olivia con dos detenidos y un prófugo.

Una investigación que comenzó a cientos de kilómetros de la Patagonia permitió desarticular una maniobra de narcotráfico que tenía como destino final la provincia de Santa Cruz. Más de ocho kilos de marihuana fueron detectados dentro de una encomienda en tránsito, en un operativo conjunto entre la Justicia Federal de Concordia y Gendarmería Nacional Argentina, que terminó con dos detenidos en Caleta Olivia y un sospechoso prófugo.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, el procedimiento se inició cuando efectivos del Escuadrón 4 “Concordia”, dependiente de la Agrupación V Entre Ríos, realizaban controles de rutina sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 240, en el puesto fijo “14 y 18 Pucoruca”. Durante la inspección de un camión de transporte de cargas, los canes detectores de narcóticos marcaron la posible presencia de droga en dos bultos pertenecientes a una empresa de paquetería, que tenían como destino el sur del país.

Ante la sospecha, y por disposición de la Jueza Federal de Concordia, Analía Ramponi, se ordenó la apertura controlada de los paquetes. Dentro de ellos se hallaron 17 envoltorios prolijamente sellados con una sustancia vegetal que, tras las pruebas de campo realizadas por personal especializado, dio resultado positivo para cannabis sativa, con un peso total que superó los ocho kilos.

La jueza dispuso entonces la aplicación de la técnica de “entrega vigilada”, un procedimiento previsto en la Ley de Delitos Complejos, que permite continuar con el envío bajo estricta supervisión judicial para identificar a los destinatarios finales. Según pudo saber este diario, la droga fue parcialmente reemplazada por una sustancia inocua de igual aspecto y peso, y el paquete siguió su recorrido hacia el sur, esta vez controlado de manera encubierta por Gendarmería Nacional.

Durante los días siguientes, los investigadores desarrollaron un minucioso trabajo de inteligencia criminal, intervenciones telefónicas y seguimientos para determinar la red de implicados..

De manera simultánea, se realizaron allanamientos coordinados en Caleta Olivia y en Posadas, provincia de Misiones, donde se secuestraron teléfonos celulares, documentación y otros elementos de interés para la causa. El presunto remitente del paquete, identificado como M.S., se encuentra prófugo y con orden de detención nacional.

Según fuentes judiciales, la droga habría tenido como destino final distintos puntos de Santa Cruz, donde sería fraccionada y distribuida. La investigación, encabezada por la jueza federal Ramponi y el secretario penal Alan Bergdolt, apunta ahora a determinar si existe una red más amplia dedicada al tráfico de estupefacientes entre el noreste argentino y la Patagonia.