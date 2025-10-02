Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Personal de la Policía de Santa Cruz intervino en un incendio ocurrido a horas de la mañana del jueves 2 de octubre en Caleta Olivia. Vecinos de la intersección de la calle Vernet y avenida Tierra del Fuego se comunicaron con las autoridades y dieron a conocer que de la ventana de una de las propiedades emanaba humo, característico del fuego. De esa manera, hasta la vivienda en cuestión llegó personal de la Comisaría Segunda y de Bomberos.

Una vez en el lugar, las autoridades comenzaron con las tareas correspondientes para sofocar el foco ígneo y enfriar la vivienda, ante el riesgo de que el viento pudiera reactivar las llamas. Asimismo, en el interior del domicilio encontraron a un joven que, afortunadamente, estaba solo y no fue afectado por el fuego, ni por el monóxido de carbono. Sin embargo, en la casa descubrieron un invernadero con una suma importante de plantines llamativos.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso el diario La Opinión Austral, a través de fuentes del Departamento de Investigaciones del Delito Organizado Norte, se trató de más de 40 plantines de cannabis sativa (marihuana) que estaban en el interior de una habitación y contaban con una conexión eléctrica bastante precaria para mantener la temperatura y la iluminación que necesitan estos tipos de plantines. En el lugar iban a allanar.