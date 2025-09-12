Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un joven de 27 años fue víctima de un robo en la mañana del jueves 11 de septiembre mientras caminaba cerca de la cancha Estrella del Norte de la localidad de Caleta Olivia. El incidente ocurrió alrededor de las 10:40 horas, en una zona que, según vecinos, suele ser escenario de delitos.

El joven fue sorprendido cuando iba caminando por dos individuos que se desplazaban en una motocicleta roja. Ambos sujetos vestían ropa negra y llevaban cascos colocados, lo que dificultó su identificación. Uno de los ocupantes descendió del vehículo y lo sujetó con fuerza para robarle sus pertenencias.

Tras un breve forcejeo, los delincuentes lograron sustraerle su billetera de color azul con detalles en blanco, la cual contenía su DNI, una tarjeta social emitida por el banco Santa Cruz, una tarjeta del banco Nación y $15.000 que necesitaba para cubrir gastos importantes.

Tras el robo, los asaltantes se dieron a la fuga. La víctima, visiblemente afectada por el hecho, radicó la denuncia en la Comisaría Tercera de Caleta Olivia, y se realizaron las diligencias de rigor en forma conjunta con personal de Criminalística. Se espera que las autoridades revisen las cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a los delincuentes. El caso está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción Penal N° 2.