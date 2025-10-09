Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, Jairo Guzmán, continúa con su agenda de campaña en Caleta Olivia, recorriendo barrios y manteniendo contacto directo con vecinos, comerciantes y referentes locales.

Durante sus actividades, Guzmán destacó la importancia de escuchar de primera mano las demandas de la comunidad y reforzó su compromiso con el proyecto del presidente Javier Milei. “Estamos recorriendo cada barrio, Santa Cruz necesita reformas reales para volver a crecer y eso empieza escuchando al pueblo”, afirmó el candidato.

Guzmán también explicó los avances en la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) y convocó a la ciudadanía a fiscalizar y cuidar el voto el próximo 26 de octubre, en una elección que definirá el rumbo del país. El candidato enfatizó la relevancia del proceso electoral y lanzó un mensaje contundente: “O seguimos acompañando el cambio que impulsa Milei, o volvemos al pasado que nos dejó pobreza, corrupción y desidia. La libertad avanza o la Argentina retrocede”.

Con esta recorrida, Guzmán busca consolidar la presencia de La Libertad Avanza en la provincia y acercar su propuesta a cada vecino, reafirmando la importancia de la participación ciudadana en un momento clave para el país.