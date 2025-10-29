Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con un acto cargado de significado institucional, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) presentó oficialmente este miércoles 29 de octubre la Licenciatura en Enfermería, que comenzará a dictarse en la Unidad Académica Caleta Olivia a partir del año 2026.

La ceremonia se realizó al mediodía, en la Sala “Arq. Ana María Ibarroule”, con la presencia del decano Mg. Claudio Fernández, la directora de la carrera Lic. Elizabeth Pintos y el secretario académico Horacio León, junto a autoridades universitarias, referentes del ámbito sanitario, docentes, estudiantes y público en general.

El decano Claudio Fernández abrió la presentación destacando el valor académico y social de la nueva propuesta:“Para la comunidad universitaria este es un hecho histórico. Es una carrera largamente esperada, fruto de años de trabajo y gestiones que hoy finalmente se concretan.”

Fernández explicó que el proyecto fue elaborado en 2022 y presentado ante la Secretaría de Políticas Universitarias, aprobado en diciembre de 2023, y acreditado por la CONEAU en junio de 2024, obteniendo reconocimiento oficial y validez nacional en septiembre de 2025. “Nunca bajamos los brazos —subrayó—. Este es el resultado de la convicción de que la región necesitaba contar con una carrera de Enfermería universitaria, con identidad local y mirada humanista.”

El decano detalló que la carrera se implementará de forma progresiva entre 2026 y 2030, comenzando con el primer año y sumando un nuevo ciclo lectivo en cada período hasta completar los cinco años: “En 2026 se abrirá el primer año con ingreso de estudiantes. En 2027 el segundo, y así hasta 2030, cuando la Licenciatura esté funcionando plenamente como oferta permanente de la UNPA Caleta Olivia.”

También aclaró que el financiamiento proviene de un programa especial de la Secretaría de Políticas Universitarias, independiente del presupuesto ordinario de la UNPA, con fondos destinados exclusivamente a la formación de docentes y el desarrollo de infraestructura académica.

Un largo camino académico

Fernández recordó que la universidad había tenido una experiencia previa en 2014–2015, con un ciclo complementario de licenciatura, pero que las nuevas regulaciones del artículo 43 de la Ley de Educación Superior —que incluye las carreras de salud dentro de las profesiones de interés público— obligaron a reformular completamente el plan de estudios : “No fue sencillo —admitió—. La acreditación ante CONEAU implicó cumplir estándares de calidad y demostrar que la carrera respondía a las necesidades sanitarias y sociales de la región.”

La Lic. Elizabeth Pintos, directora de la carrera, expresó su alegría y destacó el impacto que tendrá la apertura de la Licenciatura en la zona norte. Foto: Tamara Moreno / La Opinión Austral

El nuevo plan contempla materias anuales y cuatrimestrales vinculadas a salud comunitaria, farmacología, psicología, nutrición y prácticas profesionales. Además, quienes hayan cursado el Ciclo de Orientación en Salud 2019 podrán validar automáticamente tres asignaturas correspondientes al primer año.

“Formar profesionales críticos y comprometidos”

Por su parte la Lic. Elizabeth Pintos, directora de la carrera, expresó su alegría y destacó el impacto que tendrá la apertura de la Licenciatura en la zona norte: “Este logro no solo fortalece a nuestra universidad, sino que responde a una necesidad real del sistema sanitario. Queremos formar profesionales críticos, comprometidos con su comunidad, capaces de pensar y actuar desde la realidad patagónica.”

Agradeció especialmente “a las enfermeras y enfermeros que acompañaron este proceso” y subrayó la importancia de la formación continua en un contexto de alta demanda laboral en el ámbito de la salud pública.

Por último, el secretario académico Horacio León invitó a la comunidad a acompañar esta nueva etapa: “La Licenciatura en Enfermería reafirma el compromiso de la UNPA con la formación de profesionales para el desarrollo regional. En diciembre se abrirán las preinscripciones para el ciclo 2026.”