Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Nahuel Franco Marcial había ingresado al Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo” a horas de la noche del domingo pasado, luego de ser impactado en la cabeza por un disparo de arma de fuego, en cercanías del playón deportivo del barrio 17 de Octubre de la localidad de Caleta Olivia. Aunque el joven de 18 años luchó por su vida, a horas de la noche del miércoles sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció, dejando un gran vacío en sus familiares y amistades.

El parte médico presentado desde el centro de salud, al que tuvo acceso La Opinión Austral, daba cuenta que Nahuel tenía un diagnóstico de “herida transfixiante por proyectil de arma de fuego en cráneo” y “traumatismo craneoencefálico grave”. Según las series neuroquirúrgicas, la mortalidad para su cuadro superaba el 90%, por lo que había una alta probabilidad de lesión difusa incompatible con recuperación funcional y, en caso de supervivencia, las secuelas neurológicas iban a ser graves o vegetativas.

La manifestación de los amigos en El Gorosito.

Un detenido y otro prófugo de la Justicia

Por el caso hay un detenido y otro joven que se encuentra prófugo, ya fue identificado y es intensamente buscado por la División de Investigaciones. Se trata de Tomás “Tomy” Pratt, hijo del colaborador del Sindicato de Petroleros, Omar Pratt, quien se habría entregado días atrás en la Comisaría Primera y, por razones de seguridad, había sido trasladado a Puerto San Julián. El chico, también de 18 años, fue llevado a indagatoria el miércoles a la mañana.

De acuerdo a averiguaciones realizadas por La Opinión Austral, el joven apellidado Pratt le había confesado a un amigo lo que había ocurrido. En una captura de un chat de WhatsApp, compartido a través del Instagram de un íntimo amigo de Nahuel, de apellido Soria, se leen los siguientes mensajes que, se presume, el mismo Pratt había enviado: “Nahuelito y Silvestre” y “Amigo, le di dos tiros con la 9 m.m.”. Cabe destacar que la información no es oficial y está bajo investigación.

La familia del joven en el Hospital Zonal.

Los dichos de los amigos de Nahuel

Allegados al joven dialogaron con La Opinión Austral y dieron a conocer que Pratt era quien manejaba el Volkswagen Gol desde donde efectuaron el disparo que hirió a Nahuel. También, dieron a conocer que, aunque las autoridades están buscando a otro cómplice, fue el hijo del colaborador del sindicato quien habría maniobrado el arma de fuego. “Quieren instalar que fue otro el que efectuó el disparo, es claro que protegen a un asesino”, dijeron.

Este medio conoció que la víctima iba a bordo de una moto y acompañado de su cuñado, el hermano de su novia, cuando fue gravemente herido. Asimismo, los testigos dieron a conocer que la moto se había puesto a la par del auto y habría existido un intercambio de insultos y amenazas entre los dos grupos de jóvenes. Un dato escalofriante que dieron a conocer a La Opinión Austral, es que el disparo no habría sido para Nahuel, ya que habría enemistad entre su acompañante y Pratt.