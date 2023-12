Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Asociación de Fútbol de Salón (AFUSA) de Caleta Olivia se encuentra en una etapa de definición absoluta, las categorías Principales B y C ya se dieron por finalizadas, mientras las Principales A, D, División de Honor y C-13 siguen en actividad.

Este miércoles al mediodía la asociación lanzó la programación para los días jueves, viernes y sábado. Todos los partidos se disputarán en el gimnasio Mirta Rearte.

Muchas familias e hinchas de los clubes van a estar presentes en el gimnasio Mirta Rearte. Habrá mucho color en las gradas. Cabe resaltar el barato costo de las entradas a los recintos, a comparación de otros eventos deportivos de la ciudad. La entrada costará sólo 500 pesos, sea para la categoría que sea.

Principales A y D

Estas dos categorías se encuentran en semifinales, y ambas jugarán este jueves en el Mirta Rearte. La D arrancará desde las 20:00 con el duelo entre Deportivo Inter vs. La Juve Futsal y 21:00 lo harán 14 Botellas vs. Deportivo Vial. Mientras en la A se enfrentarán 3 de Febrero vs. Los Amigos “A” desde las 22:00 y una hora más tarde Los Amigos “B” vs. CAAV. Las finales se disputarán rápidamente el sábado, la Principal D lo hará desde las 20:00 y la A una hora más tarde.

División de Honor

Esta categoría sigue disputando los partidos de la fase regular, y serán los siguientes encuentros: Gregores vs. Rotary 23, Defensores Malvinas vs. Atlético 132, Deportivo Patagónico vs. Gregores “B”, Camioneros vs. Roller Center y Ciclón vs. La Zona.

C-13

Los más chicos jugarán el sábado y serán estos encuentros: Tigres del Sur “A” vs. Estrella Norte, Mateo Infantil vs. Rotary 23, Koltun vs. Catamarca FC, Tigres del Sur “B” vs. Mateo Infantil y Estrella Norte vs. Lanús.