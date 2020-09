El grupo de pacientes oncológicos Venidici cumple nueve años de actividad

El grupo Venidici de Pacientes Oncológicos de Caleta Olivia este año festejará su noveno aniversario distinto, debido a la pandemia de Covid-19. Será el martes 15 de septiembre.

Kitty Ruarte, integrante del grupo, dialogó con La Opinión Zona Nortey explicó que este año el festejo “más que nada van a ser saludos a través de nuestras redes sociales, tenemos que cuidarnos bastante con ese tema de la pandemia. Sí va a ser un día que no vamos a dejar pasar por alto, son 9 años del grupo Venidici y siempre es importante para nosotros recordar y celebrar una fecha así”.

Camino recorrido

La referente recordó un poco sobre la historia del grupo Venidici, detallando que el mismo surge hace 9 años, a partir de una demanda creciente de casos de cáncer en el Hospital Zonal. “Es ahí cuando profesionales del hospital vieron que era necesario armar un grupo de pacientes oncológicos para que haya un tratamiento del paciente en forma integral”.

De esta forma, indicó que no solamente abarcaría la parte clínica, “sino también la parte psicológica y todo aquellos potenciales que son importantes trabajar cuando se está ante un diagnóstico. En ese momento comenzamos reuniones en el hospital y lógicamente, el grupo ha tratado durante todo este tiempo de generar conciencia sobre lo que es la prevención en los distintos tipos de cáncer”.

El grupo lleva siempre el lema de la importancia de controlarse, ya que “un diagnóstico temprano tiene altas probabilidades de curación y nos brinda además una mejor calidad de vida”. Ruarte, que hace nueve años es integrante del grupo, dijo que “empecé en octubre de ese año, desde ese momento siempre he estado de manera activa. Es un servicio que uno brinda para aquellos pacientes que tienen un diagnóstico reciente y que uno muchas veces, como me pasó a mí, no sabe adónde acudir”.

En esta misma linea, expresó que “realmente el grupo te permite cambiar muchísimo la mirada y cambiar más que nada esa situación de dolor. Son muchísimas cosas que hemos realizado en este tiempo y ahora estamos fuertemente trabajando en lo que es el centro de actividades, intentando continuar acompañando a los pacientes a través de la plataforma Zoom”.

Además, vale mencionar que el grupo de ayuda continúa recibiendo donaciones de cabello en el marco de su proyecto “Pelucas solidarias Venidici”. “Seguimos trabajando con el tema de las pelucas porque lamentablemente el cáncer no se tomó cuarentena en este tiempo, así que ese taller lo seguimos activando porque el pedido de pelucas continúa. Ya llevamos entregadas 51 pelucas, es un trabajo que seguiremos realizando en números reducidos y, por supuesto, cuidándonos porque estamos dentro de la comunidad de riesgo”, añadió