El viento azotó a la provincia de Santa Cruz el pasado lunes 17 de noviembre y dejó muchas casas destrozadas, techos volados, árboles y palmas caídas. La vecina de la localidad de Caleta Olivia, Anabel Duarte, compartió con La Opinión Austral la angustia de vivir una repetición de la tragedia. El siniestro ocurrió en la mañana del lunes, cuando, alertada por su vecina, se acercó a su terreno y encontró la casa completamente destrozada por la fuerza del temporal.

“Nos pasó exactamente lo mismo que hace dos años atrás, no era solamente el techo sino directamente la casa, ya se había volado, se había destruido completamente, todo lo que es paneles, todo lo que es los durlock, todos los materiales que teníamos dentro de la vivienda que fueron destrozados,” explicó Anabel a este medio, en medio de los escombros que quedaron en su terreno, elementos que al día de hoy son inútiles. Señaló que la estructura cayó “toda la casa completa encima”.

Los restos de la casa de la familia de Anabel. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Esto significó la pérdida total de materiales que ya estaban listos para la terminación, incluyendo placas para el piso y elementos del techo que terminaron en la propiedad vecina, cuyo dueño ayudó a resguardarlos para evitar mayores daños a terceros. El miedo de la vecina caletense era que los materiales volados de su casa causen otros daños en las viviendas de alrededor. Una parte de sus cosas fueron robadas post temporal, lo que agrega un tinte muy doloroso a la situación.

Esta segunda vivienda prefabricada había sido iniciada hace unos años. La familia -compuesta por Anabel, su pareja, tres hijos y su padre- ya había perdido una estructura similar en el temporal de viento de agosto de 2023. En esta ocasión, solo faltaban detalles cruciales: “la parte del baño y la instalación de agua” para finalmente ir a habitar el espacio. El resto, incluyendo la instalación eléctrica y los durlocks, estaba listo para ser colocado.

La propiedad quedó reducida a escombros. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Respecto a la asistencia recibida, Anabel mencionó que, si bien no hubo ayuda municipal inmediata ese día, sí hubo contacto con el ente provincial. “Me llamaron del CIC del barrio Gobernador Gregores, creo que es provincial, ellos vinieron ayer, se acercaron dos chicas y nos tomaron los datos”. La mamá cumplió con los requisitos, se acercó a entregar copias de documentos y los papeles solicitados, y ahora quedó en una etapa de espera por una respuesta institucional.

Finalmente, frente a la experiencia vivida con dos casas destruidas por el viento, la decisión es clara: “Vamos directamente por lo que es material“. Para financiar esta nueva etapa, sus amigas organizaron una rifa con más de 15 premios donados por emprendedores locales, con números a $3.000 que se pueden adquirir al 2975141583. “De a poquito, una vez más, vamos a levantar,” afirmó con resiliencia, indicando que ya cuentan con donaciones de ladrillos, y ahora deben enfocarse en comprar el resto de los insumos como hierro, cemento y arena.